ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области
По указанию главарей ИГИЛ* двое граждан России планировали одновременное нападение в местах массового скопления людей.
Фото © ТАСС / ИЦ НАК
ФСБ предотвратила теракты, которые боевики ИГИЛ* собирались устроить в людных местах Москвы и Астраханской области. При задержании один из террористов оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован.
"Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей", — сообщили в ЦОС ФСБ.
При спецоперации силовиков в Астраханской области один из преступников оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован ответным огнём. Второго террориста задержали в столице РФ.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказывал, что активность международных террористических организаций ИГИЛ и "Аль-Каида"* всё ещё высока, даже в пандемию коронавируса.
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