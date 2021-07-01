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ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

По указанию главарей ИГИЛ* двое граждан России планировали одновременное нападение в местах массового скопления людей.

1 июля, 10:53

Фото © ТАСС / ИЦ НАК

ФСБ предотвратила теракты, которые боевики ИГИЛ* собирались устроить в людных местах Москвы и Астраханской области. При задержании один из террористов оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован.

"Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей", — сообщили в ЦОС ФСБ.

При спецоперации силовиков в Астраханской области один из преступников оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован ответным огнём. Второго террориста задержали в столице РФ.

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* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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