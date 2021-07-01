ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

ФСБ предотвратила теракты, которые боевики ИГИЛ* собирались устроить в людных местах Москвы и Астраханской области. При задержании один из террористов оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован.

"Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей", — сообщили в ЦОС ФСБ.

При спецоперации силовиков в Астраханской области один из преступников оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован ответным огнём. Второго террориста задержали в столице РФ.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказывал, что активность международных террористических организаций ИГИЛ и "Аль-Каида"* всё ещё высока, даже в пандемию коронавируса.