Пхукет открылся для привитых от ковида туристов, но россияне в их число не попали

Тайский остров Пхукет официально открылся 1 июля для вакцинированных граждан королевства и иностранных гостей. Это первая территория азиатской страны, начавшая принимать зарубежных туристов без карантина. Премьер-министр Прают Чан-оча прибыл в провинцию Пхукет для осмотра наземного контрольно-пропускного пункта и аэропорта. Глава кабмина лично приветствовал первых путешественников.

По условиям постановления, размещённого в "Королевской газете", прибывшим на курорт нужно задержаться там не менее двух недель, если они планируют отправиться в другие провинции страны. Если отдых рассчитан на меньший срок, то у путешественника должен быть обратный авиабилет. Иностранцы и граждане Таиланда должны сдать три ПЦР-теста на наличие инфекции, которые необходимо оплатить заранее. Результатов первой проверки придётся ждать в гостиничном номере.

"Это первый шаг к восстановлению туристической индустрии королевства. Все участники рынка понимают, что процесс возвращения массового туриста займёт долгое время и на этом пути может быть много препятствий", — сказал генеральный представитель Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

По его словам, Россия есть в списке стран, гражданам которых разрешено посещение Таиланда. При этом отечественная антиковидная вакцина "Спутник V" пока не одобрена таиландской стороной. Поскольку путешественники из РФ — одни из важнейших для королевства, особенно в условиях отсутствия китайских гостей, ожидаются позитивные изменения по признанию вакцины в ближайшее время, указал специалист.

Генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов уточнил, что россияне, вакцинированные "Спутником V", получат право въезда на остров без карантина после того, как российская прививка войдёт в список разрешённых к применению на территории королевства.

Сейчас в число вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения или местным регулятором, входят препараты от AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm и Pfizer. Ещё одно условие — прививка должна быть сделана путешественником не менее чем за 14 дней до поездки.

Прибывающим на Пхукет необходимо загрузить на смартфон приложения ThailandPlus и MorChana. По острову туристы могут передвигаться без ограничений, но должны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

Перед отъездом с Пхукета в другие провинции с собой нужно иметь подтверждение пребывания в течение необходимого периода в отеле, получившем сертификат Safety and Health Administration (SHA), или в платном карантине, а также результаты теста на коронавирус.

Вместе с тем Министерство здравоохранения королевства 1 июля информировало о 5,5 тысячи выявленных случаях заражения за сутки, из которых семь зарегистрировано на Пхукете, а также 57 смертях из-за коронавируса. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 264,8 тысячи, вылечилось более 210,7 тысячи человек, умерло две тысячи пациентов.

Власти заявили, что, если число новых инфицированных коронавирусом на острове достигнет 90, то будет ликвидирована не только "пхукетская схема", но и другие инициативы, связанные с открытием королевства.