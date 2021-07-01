Иммунолог объяснила, как расшифровать тест на антитела к коронавирусу

Иммунологи согласны с заявлениями Всемирной организации здравоохранения, которая рекомендует пройти вакцинацию от коронавируса даже при высоком титре антител, но всё равно советуют внимательно изучить показатели иммунного ответа организма на возбудителя CoViD-19. Об этом рассказала заведующая иммунологическим отделением клиники иммунопатологии НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Илона Меледина в беседе с kp.ru.

"Да, вреда точно никакого не будет, если вы поставите прививку. Но, если у вас высокий титр антител, вакцинацию можно немного отложить: острой необходимости в ней нет, ваш иммунитет сможет противостоять вирусу", — отметила эксперт.

Меледина объяснила, что существует несколько способов для проведения исследования на антитела, в которых используются разные шкалы. Вирусолог расшифровала три теста, сделанных на разных аппаратах. Так, тест от компании Abbott использует шкалу с показателями от 50 до 40 000, при этом если результат 1300 и выше, то у человека хороший иммунитет к коронавирусу, если от 500 до 1300 — есть риск заболеть, а при показателе меньше 50 совершенно точно нужно вакцинироваться.

Результаты итальянского теста Liaison от компании DiaSorin исчисляются по шкале от 15 до 400, при этом хорошим результатом является уровень в 200–300. А тест Beckman Coulter является полуколичественным и показывает общий титр антител в организме, а не конкретно к коронавирусу. Хорошим коэффициентом при таком исследовании считается показатель от трёх до пяти.

Меледина также добавила, что при пересдаче теста на антитела необходимо, чтобы его делали на аппаратах той же компании, что и в первый раз. Это нужно, чтобы отслеживать динамику.