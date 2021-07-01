В России третьи сутки подряд фиксируется антирекорд по смертности от ковида

За последние сутки в России зарегистрировали 672 смерти из-за коронавируса, это снова максимум за пандемию. Антирекорды фиксируются третий день подряд: 29 июня умерло 652 пациента, а 30 июня — 669. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в Москве зарегистрировали 108 смертей (22 556 — за весь период). Всего же по стране с начала эпидемии умерло 135 886 пациентов с ковидом.