В России третьи сутки подряд фиксируется антирекорд по смертности от ковида
Всего по стране с начала эпидемии умерло 135 886 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
За последние сутки в России зарегистрировали 672 смерти из-за коронавируса, это снова максимум за пандемию. Антирекорды фиксируются третий день подряд: 29 июня умерло 652 пациента, а 30 июня — 669. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
За сутки в Москве зарегистрировали 108 смертей (22 556 — за весь период). Всего же по стране с начала эпидемии умерло 135 886 пациентов с ковидом.
А ранее учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета спрогнозировали даты нового пика заболеваемости коронавирусом в Москве. По их расчётам, максимум придётся на середину сентября, при этом число инфицированных в этот период может составить 225–443 тысячи человек.
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