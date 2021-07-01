Москва получила свыше 500 тысяч доз антиковидной вакцины "Спутник лайт"
Её будут использовать для ревакцинации горожан. "Спутником лайт" будут также прививать трудовых мигрантов.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Свыше 500 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник лайт" получила Москва. Как сообщила журналистам вице-мэр столицы Анастасия Ракова, препарат будут использовать для вакцинации трудовых мигрантов и ревакцинации населения.
"Мы закупим не менее 750 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник лайт", из которых получили уже более 500 тысяч доз. Она будет применяться для вакцинации трудовых мигрантов, а также для повторной вакцинации горожан, которые сделали прививку более полугода назад", — уточнила заммэра по вопросам соцразвития.
Сама Ракова уже ревакцинировалась "Спутником лайт", так же поступили и люди из её окружения. Как пояснила вице-мэр, в условиях распространения более агрессивного штамма ковида повторная вакцинация очень важна. Ракова добавила, что в случае необходимости в дальнейшем препарат будет дозакуплен.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что вакцина "Спутник лайт" поможет поднять уровень антител до необходимой для защиты организма величины. Поэтому препарат пригоден для ревакцинации.
Напомним, первые партии вакцины "Спутник лайт" поступили в гражданский оборот в конце июня.
Комментариев: 0