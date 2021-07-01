Москва получила свыше 500 тысяч доз антиковидной вакцины "Спутник лайт"

Свыше 500 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник лайт" получила Москва. Как сообщила журналистам вице-мэр столицы Анастасия Ракова, препарат будут использовать для вакцинации трудовых мигрантов и ревакцинации населения.

"Мы закупим не менее 750 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник лайт", из которых получили уже более 500 тысяч доз. Она будет применяться для вакцинации трудовых мигрантов, а также для повторной вакцинации горожан, которые сделали прививку более полугода назад", — уточнила заммэра по вопросам соцразвития.

Сама Ракова уже ревакцинировалась "Спутником лайт", так же поступили и люди из её окружения. Как пояснила вице-мэр, в условиях распространения более агрессивного штамма ковида повторная вакцинация очень важна. Ракова добавила, что в случае необходимости в дальнейшем препарат будет дозакуплен.