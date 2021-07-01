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Москва получила свыше 500 тысяч доз антиковидной вакцины "Спутник лайт"

Её будут использовать для ревакцинации горожан. "Спутником лайт" будут также прививать трудовых мигрантов.

1 июля, 08:19
<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Свыше 500 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник лайт" получила Москва. Как сообщила журналистам вице-мэр столицы Анастасия Ракова, препарат будут использовать для вакцинации трудовых мигрантов и ревакцинации населения.

"Мы закупим не менее 750 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник лайт", из которых получили уже более 500 тысяч доз. Она будет применяться для вакцинации трудовых мигрантов, а также для повторной вакцинации горожан, которые сделали прививку более полугода назад", — уточнила заммэра по вопросам соцразвития.

Сама Ракова уже ревакцинировалась "Спутником лайт", так же поступили и люди из её окружения. Как пояснила вице-мэр, в условиях распространения более агрессивного штамма ковида повторная вакцинация очень важна. Ракова добавила, что в случае необходимости в дальнейшем препарат будет дозакуплен.

Попова рассказала о сроках появления антител после вакцинации "Спутником лайт"

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что вакцина "Спутник лайт" поможет поднять уровень антител до необходимой для защиты организма величины. Поэтому препарат пригоден для ревакцинации.

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Напомним, первые партии вакцины "Спутник лайт" поступили в гражданский оборот в конце июня.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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