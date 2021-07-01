В Москве стартует ревакцинация от коронавируса

Сегодня, 1 июля, в Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пока сделать это можно в одном из восьми павильонов "Здоровая Москва", а с 5 июля будет открыта запись в 12 городских поликлиниках. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"В обычных условиях она (ревакцинация) будет проводиться раз в год. Но сегодня — с учётом напряжённой эпидемиологической обстановки — врачи рекомендуют сделать повторную прививку через шесть месяцев. Спустя полгода настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим CoViD-19. Причём сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител", — рассказал глава города.

Привиться можно будет любой отечественной вакциной — сегодня в Москве в наличии есть "Спутник V", "Спутник лайт". При этом сам Собянин уже ревакцинировался.

А накануне повторная вакцинация и вакцинация переболевших началась в регионах РФ. Согласно рекомендациям Минздрава, привиться или ревакцинироваться россиянин может любым отечественным препаратом. При этом после первой дозы вакцину можно поменять — в случае серьёзных побочных эффектов и при отсутствии противопоказаний.