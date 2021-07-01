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В Москве стартует ревакцинация от коронавируса

Повторно привиться можно будет любым отечественным препаратом — сегодня в столице в наличии есть "Спутник V", "Спутник лайт".

1 июля, 06:51
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

Сегодня, 1 июля, в Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пока сделать это можно в одном из восьми павильонов "Здоровая Москва", а с 5 июля будет открыта запись в 12 городских поликлиниках. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"В обычных условиях она (ревакцинация) будет проводиться раз в год. Но сегодня — с учётом напряжённой эпидемиологической обстановки — врачи рекомендуют сделать повторную прививку через шесть месяцев. Спустя полгода настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим CoViD-19. Причём сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител", — рассказал глава города.

Привиться можно будет любой отечественной вакциной — сегодня в Москве в наличии есть "Спутник V", "Спутник лайт". При этом сам Собянин уже ревакцинировался.

Собянин сообщил, что после ревакцинации от CoViD-19 антитела у него "просто зашкаливают"

Собянин сообщил, что после ревакцинации от CoViD-19 антитела у него "просто зашкаливают"

А накануне повторная вакцинация и вакцинация переболевших началась в регионах РФ. Согласно рекомендациям Минздрава, привиться или ревакцинироваться россиянин может любым отечественным препаратом. При этом после первой дозы вакцину можно поменять — в случае серьёзных побочных эффектов и при отсутствии противопоказаний.

Медик предрёк ревакцинацию от ковида в течение 10 лет

Медик предрёк ревакцинацию от ковида в течение 10 лет

Ревакцинация или вакцинация после коронавируса спустя полгода рекомендуется, пока в России не будет достигнут нужный уровень коллективного иммунитета, такой период называется "экстренная вакцинация".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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