Глава Забайкалья распорядился повысить зарплаты пожарным после жалобы Путину

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился найти средства на повышение заработной платы сотрудникам "Забайкалпожспас", которые накануне во время прямой линии обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на низкие зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"На повышение оплаты для пожарных "Забайкалпожспас" требуется дополнительно ежегодно порядка 250 миллионов рублей. Сейчас эти средства изыскиваем сами, пересматриваем все бюджетные статьи, ищем возможность для финансирования. Также обращаемся в Министерство финансов России и в аппарат полномочного представителя президента ДФО Юрия Трутнева с полным разъяснением ситуации, со всеми выкладками и расчётами", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, зарплату согласно МРОТ получает около 1,1 тысячи сотрудников краевых пожарных формирований. В свою очередь, первый вице-премьер правительства региона Андрей Кефер отметил, что краевой Минфин примет все меры, чтобы изыскать средства на заработную плату работникам "Забайкалпожспас".

Губернатор Забайкалья также добавил, что решение о повышении зарплат федеральным пожарным было известно ещё в 2019 году, однако никаких предложений представлено не было. В данный момент планируется провести служебную проверку.