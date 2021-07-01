На Украине заявили о потере "морального превосходства" страны

Украина потеряла "моральное превосходство", из-за чего страны Евросоюза стараются наладить диалог с Россией. Об этом заявила глава Комитета Верховной рады по вопросам интеграции Незалежной в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе во время круглого стола в Киеве.

По её словам, европейские страны пытаются наладить диалог с Москвой, включая реализацию "Северного потока – 2", в частности и из-за "размывания" позиции Украины, которая перестала быть чёткой и базироваться на "ценностях". Климпуш-Цинцадзе отметила, что Киеву в условиях достроя и запуска российского газопровода нужна "реальная стратегия", основным компонентом которой будет безопасность, экономическая и техническая составляющие. А пока такого пошагового плана нет, Незалежная не должна соглашаться ни на какие компенсации. Парламентарий подчеркнула, что аргументы Украины будут услышаны лучше, если Киев будет продолжать "реальные реформы".