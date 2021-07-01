На Украине заявили о потере "морального превосходства" страны
В Раде отметили, что Незалежной в условиях достройки и запуска "Северного потока – 2" необходима "реальная стратегия", основным компонентом которой будет безопасность, а также экономическая и техническая составляющие.
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Украина потеряла "моральное превосходство", из-за чего страны Евросоюза стараются наладить диалог с Россией. Об этом заявила глава Комитета Верховной рады по вопросам интеграции Незалежной в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе во время круглого стола в Киеве.
"Мы потеряли моральное превосходство, которое имели с 2014 года", — заявила парламентарий.
По её словам, европейские страны пытаются наладить диалог с Москвой, включая реализацию "Северного потока – 2", в частности и из-за "размывания" позиции Украины, которая перестала быть чёткой и базироваться на "ценностях". Климпуш-Цинцадзе отметила, что Киеву в условиях достроя и запуска российского газопровода нужна "реальная стратегия", основным компонентом которой будет безопасность, экономическая и техническая составляющие. А пока такого пошагового плана нет, Незалежная не должна соглашаться ни на какие компенсации. Парламентарий подчеркнула, что аргументы Украины будут услышаны лучше, если Киев будет продолжать "реальные реформы".
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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