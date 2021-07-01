В Приамурье вводится обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы услуг

В Амурской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводится обязательная вакцинация для работников сферы услуг. Об этом сообщает правительство региона.

Сделать прививку в обязательном порядке должны работники сфер торговли, доставки, клиентских подразделений финансовых организаций, работники сферы общественного транспорта и такси, сфер образования и культуры, предоставления бытовых услуг (прачечные и химчистки), здравоохранения (фармацевты), соцзащиты, ЖКХ и энергетики.

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Вакцинироваться можно одним из четырёх зарегистрированных в России препаратов. Уточняется, что на тех, у кого есть противопоказания к прививке от коронавируса, обязательная вакцинация не распространяется.