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В Приамурье вводится обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы услуг

На тех, у кого есть противопоказания к прививке от ковида, новые правила не распространяются.

1 июля, 05:09

Фото © Pixabay

В Амурской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводится обязательная вакцинация для работников сферы услуг. Об этом сообщает правительство региона.

Сделать прививку в обязательном порядке должны работники сфер торговли, доставки, клиентских подразделений финансовых организаций, работники сферы общественного транспорта и такси, сфер образования и культуры, предоставления бытовых услуг (прачечные и химчистки), здравоохранения (фармацевты), соцзащиты, ЖКХ и энергетики.

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Вакцинироваться можно одним из четырёх зарегистрированных в России препаратов. Уточняется, что на тех, у кого есть противопоказания к прививке от коронавируса, обязательная вакцинация не распространяется.

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Напомним, ранее в ряде субъектов РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан. Первым таким регионом стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской, Нижегородской, Калининградской, Брянской, Сахалинской, Магаданской, Мурманской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Курской областях, республиках Бурятия, Алтай и Хакасия, Забайкальском крае и Ненецком автономном округе.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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