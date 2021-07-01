Учёные спрогнозировали даты нового пика заболеваемости коронавирусом в Москве

Новый пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить в середине сентября. Такой прогноз сделали учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета. Как пишут СМИ, число болеющих ковидом в этот период может составить 225–443 тысячи человек.

По словам руководителя Центра компетенций национальной технологической инициативы "Новые производственные технологии" СПбПУ Алексея Боровкова, если будет реализован сценарий средней пятой кривой, то число активных больных может составить около 225 тысяч человек, а пик придётся на 19 сентября. В случае с четвёртой кривой больных будет 280 тысяч, а пик состоится 16 сентября. Эксперт отмечает, что, по прогнозам, в третьем пике ожидается активных больных больше в 1,3–1,6 раза, чем во втором.

Если же обстановка будет развиваться по пятой кривой, то число инфицированных ковидом в начале декабря составит около 177 тысяч. При наиболее пессимистичном сценарии новый пик придётся на конец лета, а число заражённых в Москве может достигнуть 443 тысяч человек.

При этом специалисты полагают, что такой прогноз может быть излишне суровым. Например, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин считает, что заболеваемость коронавирусом снизится уже через месяц, так как люди начали массово вакцинироваться. К тому же, по мнению учёного, сыграет свою положительную роль окончание экзаменов и связанных с этим праздников.

Точно такой же точки зрения придерживается и директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников. Однако он выразил опасение, что грядущей осенью непривитые школьники и студенты вернутся на учёбу, деловая активность также возобновится, поэтому есть основания прогнозировать пик заболеваемости в осенний период.