Британские учёные опубликовали расширенный список симптомов коронавируса

Британские учёные в журнале The BMJ опубликовали расширенный набор симптомов коронавируса, который, по их словам, позволит диагностировать болезнь на ранних стадиях.

Ранее в Британии признаками для предварительной диагностики CoViD-19 считались только лихорадка, кашель, потеря обоняния или вкуса. Однако эти симптомы встречаются не у всех, а иногда проявляются на поздней стадии болезни.

Учёные из Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье вместе с коллегами из других британских университетов и медицинских учреждений спрогнозировали документы официальных международных организаций и составили расширенный список симптомов.

Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подразделяет симптомы ковида на три группы: распространённые, редкие и требующие немедленного медицинского вмешательства. К первой относятся кашель, лихорадка, усталость и потеря вкуса или запаха; ко второй — головная боль, боль в теле и мышцах, першение в горле, зуд, диарея, покраснение пальцев рук и ног, раздражение и покраснение глаз; к третьей — боль в груди, затруднения дыхания, спутанность сознания и потеря подвижности.

В свою очередь, в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний отмечают, что у молодых непривитых или получивших только первую дозу вакцины людей часто встречаются головная боль, мышечные боли, слабость, потеря аппетита, насморк и боль в горле. В США же самыми распространёнными среди молодёжи и детей считаются такие признаки: боль в горле, головная боль, кашель, насморк и усталость.

По оценкам британских исследователей, официальный набор: кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса — позволяет выявить только 69% симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом: усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле — уже 96%.