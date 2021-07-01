Антон Ершов Практикующий врач, доктор медицинских наук, профессор

Когда вакцинироваться не надо

на фоне аллергии и аллергической настроенности организма

на фоне обострения какого-то воспаления

на фоне сильно выраженных инвазий (например, паразитарных)

"Подавляющее большинство побочных эффектов (по данным ВОЗ) развивается вследствие игнорирования противопоказаний. Проблема в том, что мы зачастую просто не знаем, есть ли у нас или нет воспаление, есть ли у нас или нет паразитарная инвазия, аллергическая настроенность".

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"Вакцинироваться нужно на фоне максимально оптимального состояния своего организма: выспавшимся, без командировок, без каких-то стрессов, без переохлаждений, без переутомлений, без предстоящей смены часовых поясов. А то они спрашивают: “Можно я сегодня вакцинируюсь, а завтра полечу?” Ну, если хочешь заболеть, конечно, можно".

"Если человек прекрасно знает, что у него всё хорошо со здоровьем, знает все свои болячки, держит их под контролем, то никаких анализов дополнительных проходить не нужно. Как только есть какие-то основные заболевания, конечно, нужно их контролировать и понимать, что нужно идти вакцинироваться на фоне компенсации основного заболевания. Сахарного диабета, например".

"А у меня герпес, мне привиться можно?"

"Вынужден расстроить, вероятно, многих россиян: рецидивирующий герпес не является противопоказанием к вакцинации. Более того, людям с такой проблемой вакцинация ещё нужнее, чем всем остальным, потому что у людей с частым герпесом иммунитет слабее, чем у тех, у кого его нет. Однако, детали в ином... У таких пациентов, как правило, вакцинация имеет все шансы пройти малоэффективно, так как уровень своего иммунодефицита они держат не непозволительно низких значениях".

Что нужно сдать перед вакцинацией

общий анализ крови

"Там мы увидим изменения либо лейкоцитарной формулы, либо количество эозинофилов, либо количество нейтрофилов, лимфоцитов. Мы сможем понять, есть ли у человека вирусная инфекция, бактериальная инфекция или хотя бы заподозрить их. По количеству эозинофилов мы можем заподозрить аллергию либо паразитарную инвазию".

"С-реактивный белок — универсальный маркер, по которому мы сможем понять, есть ли в организме человека воспаление или нет. Если он будет существенно увеличен, лучше поискать причину, почему он увеличен. И мало какой врач на фоне острого воспаления направит человека на вакцинацию".

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анализ крови на иммуноглобулин Е

"Он не подтверждает и не исключает на 100% аллергию или аллергическую настроенность, но по его показателям мы можем, по крайней мере, отчасти понять, настроен организм аллергически или нет (провести скрининг). Если этот показатель существенно выше нормы, то это увеличивает риск развития какой-то аллергической реакции на вакцинацию, на любую антигенную нагрузку, в том числе и на вакцинацию".

Чего не надо делать перед прививкой

"Ни в коем случае не стоит без медицинских показаний принимать перед вакцинацией супрастин, НПВС — это может снизить количество вырабатываемых антител в организме, а этого нам совсем не нужно. Но если у человека в принципе после любой вакцинации начинается тяжелая лихорадка, то да, можно принять парацетамол, нурофен или супрастин, я очень люблю так прививать своих пожилых пациентов".

Чего не надо делать после прививки

"Мы должны максимально себя обезопасить от контакта с возможно инфицированными людьми. Одно из главных обвинений в адрес вакцины — "она нас заразила". А всё потому, что люди провакцинировались и немедленно пошли обниматься и целоваться, пошли в общественные места, полетели на самолётах. Нужно подождать несколько дней, нужно соблюдать осторожность".

Золотые правила на 3–5 дней ДО укола и 3–5 дней ПОСЛЕ укола. КАЖДОГО укола

не обниматься, близко не контактировать с потенциально заражёнными ковидом людьми

не пить много алкоголя (глоток шампанского можно, но не более)

(глоток шампанского можно, но не более) не ходить в спортзал (во время тренировок организм теряет белки, а они нужны для построения антител, нет белков — нет антител)

(во время тренировок организм теряет белки, а они нужны для построения антител, нет белков — нет антител) не менять часовых поясов

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"В идеале, когда работодатель на эти дни даёт человеку возможность поработать удалённо, это самый оптимум, это сказочно прекрасные условия".

"Необязательно сидеть в полном заточении, выходить в магазин можно — в масочке, аккуратно".

Лайфхак со множеством восклицательных знаков

"Через 2-3 недели после второго укола нужно сдать анализ крови на иммуноглобулины G. Это те самые антитела к S-белку (или RBD) коронавируса. Нужно убедиться, что они появились, и их достаточно. Потому что по статистике примерно 5% вакцинированных не нарабатывают у себя антитела после прививки. И это нормально. Вакцинированный — не равно защищённый".

"Если вы получили нулевое значение, нужно повторить этот анализ ещё через 2–3 недели, и если антител опять нет — прямиком снова на вакцинацию".