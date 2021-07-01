Губернатор Оренбуржья рекомендовал перевести часть сотрудников на удалёнку

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рекомендовал работодателям перевести на дистанционную работу часть сотрудников, при этом отметив необходимость сохранить бесперебойное функционирование организаций. Об этом говорится в новом указе главы региона.

"Работодателям рекомендовано организовать тестирование работников на коронавирус после командировок, перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, беременных женщин, работников с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и сахарным диабетом, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования организаций", — сообщает пресс-служба главы региона.