НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Губернатор Оренбуржья рекомендовал перевести часть сотрудников на удалёнку

Это касается сотрудников старше 65 лет, беременных женщин, работников с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и сахарным диабетом.

30 июня, 22:25

Фото © Pixabay

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рекомендовал работодателям перевести на дистанционную работу часть сотрудников, при этом отметив необходимость сохранить бесперебойное функционирование организаций. Об этом говорится в новом указе главы региона.

"Работодателям рекомендовано организовать тестирование работников на коронавирус после командировок, перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, беременных женщин, работников с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и сахарным диабетом, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования организаций", — сообщает пресс-служба главы региона.

В Москве вводят обязательную удалёнку для 30% работников

В Москве вводят обязательную удалёнку для 30% работников

Помимо этого, сохраняется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением всероссийских и международных спортивных соревнований. Также кандидатам в депутаты на выборах в Государственную думу разрешено проводить сбор подписей избирателей на открытом воздухе в специально отведённых местах.

Ранее власти Костромской области с 28 июня ввели запрет на массовые мероприятия.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Акушеры в белых халатах: Рублёвские специалисты вылечат от короны за полтора миллиона рублей

сегодня в 21:40

За год число вакансий с удалённым графиком работы в России выросло вдвое

28 июня, 18:22

В ХМАО ещё одна "вези меня, мразь" избила таксиста и чуть не устроила аварию

сегодня в 22:54

"Посеял хаос": Немцы увидели вину Обамы в инцидента с кораблями НАТО у берегов Крыма

сегодня в 23:19

С 1 июля в России поднимутся тарифы на коммунальные услуги

сегодня в 23:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1