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"Услышала отборную ругань": Пенсионерка из Челябинска обманула телефонных мошенников на 500 рублей

На счёте женщины хранилось всего 50 рублей, однако злоумышленникам она внезапно назвала сумму в 160 тысяч раз больше — 8 миллионов.

30 июня, 21:52

Фото © Pixabay

Телефонные мошенники наткнулись на непреодолимую преграду и стали жертвами простой пенсионерки из Челябинска. Об этом сообщает местное агентство "Доступ 1".

По его данным, злоумышленники под видом банковских служащих позвонили 70-летней преподавательнице иностранных языков. Они сообщили женщине, что неизвестные якобы хотят похитить деньги с её счёта, и уточнили при этом, какая сумма лежит на нём. На счёте хранилось всего 50 рублей, однако пенсионерка внезапно назвала сумму в 160 тысяч раз больше — 8 миллионов.

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Далее аферисты начали торопить женщину с переводом денег на якобы безопасный счёт, а также попросили всегда оставаться на связи. В ответ челябинка заявила, что входящие вызовы на её телефон платные, тогда мошенники предложили пополнить её баланс.

"Почти сразу они перевели мне 500 рублей. Видно, собирались держать меня на крючке долго. Затем тот же "сотрудник" перезвонил и бодро сообщил, что доверие и безопасность клиентов для него превыше всего, снова настоятельно предложив пойти к банкомату. Но я не собиралась никуда идти и переспросила, какой банк он представляет. Когда он назвал, я прикинулась склеротичкой, и заявила, что 8 млн лежат в другой организации, а у них – только 50 рублей", — поделилась пенсионерка.

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Далее она "услышала отборную ругань" в трубку, после чего обманутый злоумышленник завершил разговор.

Ранее Лайф рассказывал, как предприимчивый москвич свёл продавца часов Hublot с покупателем и обманул их на полмиллиона.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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