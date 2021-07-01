Акушеры в белых халатах: Рублёвские специалисты вылечат от короны за полтора миллиона рублей Москва бьёт рекорды по заболевшим CoViD-19. Частная медицина быстро поняла, что это золотая жила: столичная клиника "Мать и дитя" готова лечить всех, кто согласен платить внушительные суммы. На фоне пандемии её миллиардные обороты увеличились почти в полтора раза. 30 июня, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © воробьёв.рф, Shutterstock

В престижном Одинцовском районе Московской области есть деревня Лапино. По местным меркам весьма скромная: стоимость особняков здесь не превышает 250 млн рублей. Зато деревня известна среди всех жителей Рублёвки и её окрестностей своим госпиталем. Комплекс зданий с пятиэтажным центральным корпусом из стекла и бетона, напоминающий современный торговый центр. На парковке — весь цвет немецкого автопрома: Mercedes-Benz, BMW, Audi. Попадаются и роскошные Maybach. Это частный клинический госпиталь "Лапино", который входит в сеть перинатальных центров "Мать и дитя".

Фото © Shutterstock

Изначально медцентр специализировался на акушерстве и ведении беременности состоятельных жительниц Одинцовского района, однако пандемия внесла свои коррективы. С 30 марта 2020 года в центре "Лапино" лечат больных коронавирусом и занимаются реабилитацией.

Лечение стоит денег

Цены — под стать местной публике. При госпитализации больного, если его состояние удовлетворительное, необходимо внести депозит в размере 700 тыс. рублей. Депозит на лечение в реанимации оценивается уже в 1,5 млн рублей. Одноместная палата обойдётся в 90 тыс. рублей в сутки. Лечение в двухместной — вдвое дешевле.

Клиника в Лапине

За эти деньги клиент клиники получает лишь собственно пребывание в стационаре, наблюдение врача и установку капельниц. Дополнительно оплачиваются анализы, исследования и лекарственные препараты. Один час подключения к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) стоит пять тысяч рублей.

Сколько дней пациенту необходимо находиться в стенах больницы, решает лечащий врач, исходя из соображений серьёзности поражения организма больного.

В палатах хороший ремонт, телевизор, отдельный санузел. Кормят больных достойно — шесть раз в день, можно корректировать меню.

Двухместные палаты подбираются по гендерному признаку и по состоянию пациентов. То есть в одной палате не могут оказаться люди с тяжёлой и лёгкой формами ковида. Больным запрещены прогулки по окрестной лесной территории, а также встречи с родственниками. Если речь идёт о ребёнке, то его госпитализируют с одним из родителей.

Несмотря на цены, даже богатым людям попасть в "Лапино" не так просто.

— На данный момент свободных мест нет, необходимо вставать в лист ожидания. Примерное ожидание — четыре дня. Оставьте свои данные, мы перезвоним. Если нужна скорая, то по Москве и области мы можем приехать сами и забрать, — пояснила Лайфу администратор клиники.

Кипрский акцент

Сегодня сеть "Мать и дитя" насчитывает 42 клиники и десятки юридических лиц, разбросанных по всей стране. Все они имеют структуру "матрёшки", во главе которой находятся две кипрские компании: MD Medical Group Investments PLC и MD Medical Holding Limited.

В 2012 году сеть "Мать и дитя" прошла IPO, в результате которого она была оценена в $900 млн (65,5 млрд руб.), однако текущая рыночная капитализация компании "Мать и дитя" составляет 54,25 млрд руб.

Третья компания в иерархии сети — "Хавен", ей подчиняется 19 клиник, разбросанных по российской глубинке, а также несколько в Москве, включая и клинический госпиталь "Лапино".

Согласно данным СПАРК, компания, годами генерирующая примерно одну и ту же выручку — до 4,5 млрд рублей, в 2020 году отчиталась о выручке почти в семь миллиардов рублей.

Акушер из списка Forbes

Основатель сети клиник "Мать и дитя" — 64-летний врач, акушер-гинеколог, профессор, академик РАН Марк Курцер — сейчас владеет 12 коммерческими компаниями, связанными с медициной. Он также является членом совета директоров MD Medical Group Investments PLC.

Его состояние Forbes оценивает в $550 миллионов. На сегодняшний день он не только самый богатый врач в России, но и самый "звёздный": в 2013 году Лайф писал, что он принимал роды у суррогатной матери детей Аллы Пугачёвой и Максима Галкина, а также у Кристины Орбакайте, Анастасии Волочковой, Натальи Королёвой, Дианы Гурцкой, Даны Борисовой, Елены Захаровой.

Строить свою медицинскую империю он начал ещё в 2001 году, и сейчас это одна из крупнейших частных сетей, специализирующаяся на помощи семьям в деторождении.

Слева направо: артист Максим Галкин, глава Минздрава Михаил Мурашко, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, глава ВТБ Андрей Костин, вице-премьер Татьяна Голикова и Марк Курцер на открытии хирургического корпуса "Лапино-2" в сентябре 2020 года. Фото © воробьёв.рф

В 2018 году появились сообщения о том, что "Мать и дитя" хочет консолидировать в своих руках акции миноритариев своих подразделений. Компания запрашивала разрешение у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на приобретение пакетов своих партнёров в трёх московских клиниках. Общие затраты на выкуп, по оценкам экспертов, якобы достигали 600 млн рублей. Эксперты сходились во мнении, что таким образом Марк Курцер пытался стать единоличным владельцем бизнес-империи.

Лайф пытался связаться с пресс-секретарём сети "Мать и дитя", чтобы уточнить подробности лечения больных в стационаре госпиталя "Лапино", однако телефон не отвечал.