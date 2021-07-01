Жителей России предупредили об исчезновении снежных зим
Через 30–40 лет среднесуточная температура зимой в Москве может быть около нуля градусов. Снег к этому времени будет аномалией, отметил климатолог Семёнов.
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С потеплением в России постепенно понижается континентальность климата, спустя несколько десятков лет возможно исчезновение снежных зим. Об этом заявил замдиректора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов.
"Разница температур зима — лето сокращается на европейской территории России, то есть климат у нас движется в сторону Западной Европы, в сторону умеренности", — отметил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Кроме того, учёный спрогнозировал, что через 30–40 лет среднесуточная температура зимой в Москве может быть около нуля градусов. Семёнов также добавил, что к этому времени снег будет аномалией.
"Его можно будет редко увидеть — полежит и растает. То есть так, как примерно, грубо говоря, в Варшаве", — уточнил он, при этом подчеркнув, что за пределами городов не будет таких явных температурных изменений.
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