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Жителей России предупредили об исчезновении снежных зим

Через 30–40 лет среднесуточная температура зимой в Москве может быть около нуля градусов. Снег к этому времени будет аномалией, отметил климатолог Семёнов.

30 июня, 21:15

Фото © Pixabay

С потеплением в России постепенно понижается континентальность климата, спустя несколько десятков лет возможно исчезновение снежных зим. Об этом заявил замдиректора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов.

"Разница температур зима — лето сокращается на европейской территории России, то есть климат у нас движется в сторону Западной Европы, в сторону умеренности", — отметил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

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Кроме того, учёный спрогнозировал, что через 30–40 лет среднесуточная температура зимой в Москве может быть около нуля градусов. Семёнов также добавил, что к этому времени снег будет аномалией.

"Его можно будет редко увидеть — полежит и растает. То есть так, как примерно, грубо говоря, в Варшаве", — уточнил он, при этом подчеркнув, что за пределами городов не будет таких явных температурных изменений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что жара в России будет сильнее с каждым годом.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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