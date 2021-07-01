Словения запретит въезд из России с 3 июля
Причиной этого стало нахождение РФ в тёмно-красном списке стран с тяжёлой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.
Виды Словении. Фото © Pixabay
Власти Словении приняли решение запретить въезд из России с 3 июля. Об этом свидетельствует протокол сессии правительства страны, опубликованный на его сайте.
Причиной этого стало нахождение России в тёмно-красном списке стран с тяжёлой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Всего в перечне свыше 40 стран, в том числе Великобритания, Ирландия, Бразилия, Аргентина, Турция, Иран и другие.
Граждане Словении или владельцы виды на жительство в республике, которые прибывают из государств тёмно-красного списка, должны пройти десятидневный карантин.
Ранее Лайф сообщал, что Греция изменила порядок въезда россиян в страну. Сертификаты о вакцинации, справки о наличии антител к ковиду или о перенесённой инфекции теперь не признаются.
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