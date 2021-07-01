Словения запретит въезд из России с 3 июля

Власти Словении приняли решение запретить въезд из России с 3 июля. Об этом свидетельствует протокол сессии правительства страны, опубликованный на его сайте.

Причиной этого стало нахождение России в тёмно-красном списке стран с тяжёлой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Всего в перечне свыше 40 стран, в том числе Великобритания, Ирландия, Бразилия, Аргентина, Турция, Иран и другие.

Граждане Словении или владельцы виды на жительство в республике, которые прибывают из государств тёмно-красного списка, должны пройти десятидневный карантин.