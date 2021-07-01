Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 июля 2021, 00:00

Словения запретит въезд из России с 3 июля

Виды Словении. Фото © Pixabay

Виды Словении. Фото © Pixabay

Причиной этого стало нахождение РФ в тёмно-красном списке стран с тяжёлой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Власти Словении приняли решение запретить въезд из России с 3 июля. Об этом свидетельствует протокол сессии правительства страны, опубликованный на его сайте.

Причиной этого стало нахождение России в тёмно-красном списке стран с тяжёлой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Всего в перечне свыше 40 стран, в том числе Великобритания, Ирландия, Бразилия, Аргентина, Турция, Иран и другие.

Власти Болгарии вводят новый порядок въезда в страну из-за коронавируса
Власти Болгарии вводят новый порядок въезда в страну из-за коронавируса

Граждане Словении или владельцы вида на жительство в республике, которые прибывают из государств тёмно-красного списка, должны пройти десятидневный карантин.

Ранее Лайф сообщал, что Греция изменила порядок въезда россиян в страну. Сертификаты о вакцинации, справки о наличии антител к ковиду или о перенесённой инфекции теперь не признаются.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Словения
  • Россия
  • В мире
  • Коронавирус
  • Путешествия
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar