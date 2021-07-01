НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Словения запретит въезд из России с 3 июля

Причиной этого стало нахождение РФ в тёмно-красном списке стран с тяжёлой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

30 июня, 21:00
<p>Виды Словении. Фото © Pixabay</p>

Виды Словении. Фото © Pixabay

Власти Словении приняли решение запретить въезд из России с 3 июля. Об этом свидетельствует протокол сессии правительства страны, опубликованный на его сайте.

Причиной этого стало нахождение России в тёмно-красном списке стран с тяжёлой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Всего в перечне свыше 40 стран, в том числе Великобритания, Ирландия, Бразилия, Аргентина, Турция, Иран и другие.

Власти Болгарии вводят новый порядок въезда в страну из-за коронавируса

Власти Болгарии вводят новый порядок въезда в страну из-за коронавируса

Граждане Словении или владельцы виды на жительство в республике, которые прибывают из государств тёмно-красного списка, должны пройти десятидневный карантин.

Ранее Лайф сообщал, что Греция изменила порядок въезда россиян в страну. Сертификаты о вакцинации, справки о наличии антител к ковиду или о перенесённой инфекции теперь не признаются.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Глава МИД Словении высказался в поддержку открытого и конструктивного диалога между Россией и ЕС

28 мая, 05:43

НАТО отказалось покидать Чёрное море после инцидента с эсминцем у берегов Крыма

сегодня в 21:25

"Привит не равно защищён": Как правильно вакцинироваться от ковида — советы практикующего врача

сегодня в 21:40

"Услышала отборную ругань": Пенсионерка из Челябинска обманула телефонных мошенников на 500 рублей

сегодня в 21:52

Акушеры в белых халатах: Рублёвские специалисты вылечат от короны за полтора миллиона рублей

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1