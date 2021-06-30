Власти Болгарии вводят новый порядок въезда в страну из-за коронавируса
Прибывающие из государств зелёной и оранжевой зон получат право на въезд в страну на основании сертификата о вакцинации, справки о перенесённом ковиде или ПЦР-теста.
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Министерство здравоохранения Болгарии с 1 июля вводит ограничение на въезд в страну граждан из зон с активным распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении главы Минздрава технического правительства страны Стойчо Кацарова.
Согласно документу, в Болгарию будут допущены только прибывающие из государств зелёной и оранжевой зон, которые определяются на базе информации, предоставляемой Европейским центром по профилактике и контролю над заболеваемостью, ВОЗ и Центром контроля над заболеваемостью США. Основными критериями определения зоны страны являются уровень заболеваемости ковидом за последние 14 дней и процент положительных результатов тестов на коронавирус за минувшие семь дней.
Граждане из государств зелёной и оранжевой зон допускаются в республику на основании сертификата о вакцинации, справки о перенесённом заболевании или ПЦР-теста на коронавирус. Кроме того, для людей, прибывающих из оранжевой зоны, может быть проведено дополнительное тестирование на ковид. Для граждан из красной зоны доступ в Болгарию закрыт, за исключением определённых категорий лиц.
Добавим, что Россия сейчас находится в оранжевой зоне, и, соответственно, её граждане по прибытии в Болгарию могут быть подвергнуты выборочному тестированию. Также отметим, что авиасообщение между Болгарией и РФ было восстановлено 28 июня.
Ранее сообщалось, что Турция отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну для граждан РФ, привившихся любой российской вакциной.
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