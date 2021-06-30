Власти Болгарии вводят новый порядок въезда в страну из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Болгарии с 1 июля вводит ограничение на въезд в страну граждан из зон с активным распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении главы Минздрава технического правительства страны Стойчо Кацарова.

Согласно документу, в Болгарию будут допущены только прибывающие из государств зелёной и оранжевой зон, которые определяются на базе информации, предоставляемой Европейским центром по профилактике и контролю над заболеваемостью, ВОЗ и Центром контроля над заболеваемостью США. Основными критериями определения зоны страны являются уровень заболеваемости ковидом за последние 14 дней и процент положительных результатов тестов на коронавирус за минувшие семь дней.

Граждане из государств зелёной и оранжевой зон допускаются в республику на основании сертификата о вакцинации, справки о перенесённом заболевании или ПЦР-теста на коронавирус. Кроме того, для людей, прибывающих из оранжевой зоны, может быть проведено дополнительное тестирование на ковид. Для граждан из красной зоны доступ в Болгарию закрыт, за исключением определённых категорий лиц.