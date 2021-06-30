ВОЗ рекомендует прививаться от ковида двумя дозами одной вакцины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала прививаться от коронавируса двумя дозами одной вакцины. Как заявила глава департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, это связано с тем, что последствия использования двух разных вакцин пока не изучены.

Эксперт отметила, что на данный момент есть информация только о возможности "смешанной" иммунизации при применении вакцин Pfizer/BioNTech и AstraZeneca в случае, если первая прививка сделана американо-немецким препаратом.

"Однако кроме этого случая у нас пока нет сведений относительно того, сохранится ли иммунная реакция при смешанном графике вакцинации, а также будет ли его применение безопасно", — сообщила О'Брайен в твиттере ВОЗ.