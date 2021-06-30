ВОЗ рекомендует прививаться от ковида двумя дозами одной вакцины
На данный момент есть информация только о возможности "смешанной" иммунизации при применении вакцин Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, отметили там.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала прививаться от коронавируса двумя дозами одной вакцины. Как заявила глава департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, это связано с тем, что последствия использования двух разных вакцин пока не изучены.
Эксперт отметила, что на данный момент есть информация только о возможности "смешанной" иммунизации при применении вакцин Pfizer/BioNTech и AstraZeneca в случае, если первая прививка сделана американо-немецким препаратом.
"Однако кроме этого случая у нас пока нет сведений относительно того, сохранится ли иммунная реакция при смешанном графике вакцинации, а также будет ли его применение безопасно", — сообщила О'Брайен в твиттере ВОЗ.
Она добавила, что исследования продолжаются и новые данные появятся в ближайшие месяцы. Пока же следует прививаться двумя дозами одной вакцины.
Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок посоветовал россиянам, привитым от коронавируса препаратом Pfizer, при ревакцинации лучше выбрать российский "Ковивак".
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