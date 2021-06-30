На Маврикий доставили первую партию вакцины "Спутник V"
Прибыла партия в количестве 60 тысяч доз, всего островное государство заказало у России 1 млн 250 тыс. доз препарата.
Фото © Facebook / Посольство России на Маврикии
30 июня на Маврикий прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает Посольство РФ на своей странице в "Фейсбуке".
"На Маврикий 30 июня прибыла партия российской вакцины "Спутник V" в количестве 60 тысяч доз. Правительство Маврикия заказало у России 1 млн 250 тыс. доз вакцины с тем, чтобы вакцинировать 625 тысяч граждан островного государства", — написано в сообщении.
Уточняется, что вакцину в международном аэропорту Маврикия принимал министр здравоохранения Маврикия Кайлеш Кумар Сингх Джагутпал, который поблагодарил Россию за помощь народу страны в трудное для него время.
Напомним, Маврикий стал 55-й страной, которая одобрила применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для массовой вакцинации населения.
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