На Маврикий доставили первую партию вакцины "Спутник V"

30 июня на Маврикий прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает Посольство РФ на своей странице в "Фейсбуке".

"На Маврикий 30 июня прибыла партия российской вакцины "Спутник V" в количестве 60 тысяч доз. Правительство Маврикия заказало у России 1 млн 250 тыс. доз вакцины с тем, чтобы вакцинировать 625 тысяч граждан островного государства", — написано в сообщении.