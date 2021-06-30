В Британии заявили о важности "свободы судоходства" после инцидента с голландским фрегатом

Министерство обороны Великобритании прокомментировало инцидент с нидерландским фрегатом Evertsen в Чёрном море. В Лондоне заявили, что "считают незыблемым право навигации военных кораблей в международных водах".

"Свобода судоходства — это основное право, которым пользуются все страны. По-прежнему важно, чтобы любые действия были безопасными, профессиональными и соответствовали международному праву", — говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".

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Напомним, инцидент произошёл 24 июня: фрегат Evertsen ВМС Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива, для предупреждения нарушения границы России в воздух поднимались истребители и бомбардировщики РФ. Манёвры российских самолётов продлились несколько часов, после чего у судна случился перебой в работе электронного оборудования. Нидерланды в связи с этим обвинили Россию в нарушении права на свободу судоходства.