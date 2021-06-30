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В Британии заявили о важности "свободы судоходства" после инцидента с голландским фрегатом

Ранее в Амстердаме обвинили российские истребители в "запугивании" своего корабля в Чёрном море.

30 июня, 19:26
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Defensie/status/1409879467628040202/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Defensie</a></p>

Фото © Twitter / Defensie

Министерство обороны Великобритании прокомментировало инцидент с нидерландским фрегатом Evertsen в Чёрном море. В Лондоне заявили, что "считают незыблемым право навигации военных кораблей в международных водах".

"Свобода судоходства — это основное право, которым пользуются все страны. По-прежнему важно, чтобы любые действия были безопасными, профессиональными и соответствовали международному праву", — говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".

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Напомним, инцидент произошёл 24 июня: фрегат Evertsen ВМС Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива, для предупреждения нарушения границы России в воздух поднимались истребители и бомбардировщики РФ. Манёвры российских самолётов продлились несколько часов, после чего у судна случился перебой в работе электронного оборудования. Нидерланды в связи с этим обвинили Россию в нарушении права на свободу судоходства.

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А на прошлой неделе после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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