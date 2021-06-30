Минстрой и ФАС проверят коммунальные счета на 70 тысяч в Тюменской области после жалобы Путину

Минстрой РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверят цены на жилищно-коммунальные услуги в посёлке Демьянка Тюменской области. Напомним, во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным житель села Тарлан Тагиров вместе с односельчанами рассказал, что в феврале и апреле они получили квитанции на сумму от 40 до 70 тысяч рублей. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.

"Говорили и о тарифах на ЖКХ. Минстрой с ФАС уже начали работу по ценам в селе Демьянка", — сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в "Инстаграме".

Также зампред правительства заверил, что будет решена проблема с системой водоснабжения в Пскове, о которой во время прямой линии рассказал житель города Андрей Тарасов. По его словам, при нагревании воды из альтернативного подземного источника поступает загрязнённая жидкость. Как ранее сообщалось, прокуратура начала проверку по этому факту.

"Президент дал поручение решить проблему, в оперативном режиме разберёмся с проблемой с Минстроем и руководством региона", — пообещал Хуснуллин.

Также вице-премьер отметил, что в ходе прямой линии поднималось несколько вопросов по ЖКХ. По словам Хуснуллина, тема острая, но ею уже плотно занимаются.