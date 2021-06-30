Зашевелились: Почему власти и силовики начали реагировать на проблемы людей только после прямой линии с президентом РФ Очередная прямая линия с Владимиром Путиным показала, что граждане в регионах регулярно сталкиваются с произволом чиновников, а надзорные и правоохранительные структуры этого не замечают. Пока дело не дойдёт до президента. 30 июня, 18:34 Фото © Kremlin Press Office / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Для большинства простых жителей России прямой эфир с президентом остаётся едва ли не единственным способом обратить внимание на собственные проблемы. Прямая линия ещё шла, а прокуроры и следователи наперегонки с региональными властями уже отчитывались о проделанной работе с обращениями граждан. Первые рапортовали о начавшихся проверках, вторые оправдывались и докладывали о том, как успели отреагировать.

Нет дохода — нет пособий

Например, Оксана Плужникова из Астраханской области рассказала президенту, что в 2021 году не получает пособия на своих детей от трёх до семи лет. Женщина подавала соответствующие документы, среди которых оказалось требование о предоставлении сведений о доходах за предыдущий год. Поскольку Оксана в 2020-м отработала всего один месяц, местные чиновники отказали ей в выплатах, ссылаясь на "нулевой доход". Дескать, не было отчислений, не будет и пособий. Однако такого требования при подаче документов содержаться не должно.

— Это незаконно. Но в вашем конкретном случае мы поразбираемся отдельно, я правительству такое поручение обязательно дам. Я надеюсь, мои коллеги в вашем регионе, в Астрахани, меня услышат и соответствующим образом отреагируют, — заявил Владимир Путин.

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Не прошло и часа, как на обращение астраханки откликнулся глава Минтруда РФ Антон Котяков, который подтвердил слова президента о незаконности решения. В свою очередь прокуратура Астраханской области отчиталась об организованной проверке действий местных чиновников.

Газовые мэры

А жительница Краснотурьинска Свердловской области Светлана Култыгина рассказала президенту, что их посёлок не газифицирован, хотя "рядом находятся дачи мэров и там газ есть". С вопросом газификации жилья она неоднократно обращалась в областные инстанции, но ответа так и не получила.

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— Если на даче мэра есть газ, значит, газовая труба где-то рядом, — заметил Путин. — И к вашему участку бесплатно должны быть подведены коммуникации.

В ответ на это губернатор области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram немедленно написал, что он лично поручил мэру Краснотурьинска Александру Устинову и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову разобраться в ситуации. По его словам, в разговоре градоначальник опроверг данные Култыгиной о том, что имеет дачу по соседству.

— Вопрос пенсионерки мы решим, но проблема газификации действительно актуальна для многих территорий области, — заявил губернатор.

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов общается со Светланой Култыгиной.

Через считаные минуты в дверь дома Култыгиной уже стучалась делегация чиновников. Господин Устинов сообщил ей, что газовая магистраль, о которой та сообщила Путину, имеет низкую пропускную способность и на всех в ней газа не хватит, а нужная труба лежит далеко — в 2,5 км от посёлка. По планам мэрии повернуть к дому пенсионерки она должна уже в следующем году.

Пока сити-менеджер с подчинёнными уверяли пенсионерку, что не имеют дач в посёлке и не пользуются газом, управление Следственного комитета по Свердловской области сделало заявление о начале доследственной проверки на предмет возможного наличия в действиях местных должностных лиц признаков халатности.

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Налог на новосёлов

В Тюменской области, по словам жителей посёлка Демьянка Уватского района, ушлые чиновники, расселяя ветхие дома, додумались собрать с их жителей по 300 тысяч рублей за переезд в новые квартиры. Коммунальные платежи новосёлов тоже не порадовали: в среднем свет и воду жильцы потребляли на суммы от 20 до 50 тысяч рублей, а в одну из квартир пришёл счёт на 74 тысячи. По словам обратившихся к Путину, местные власти утверждают, что такие суммы экономически обоснованны.

В Управлении Следственного комитета по Тюменской области тут же сообщили, что начали доследственную проверку.

Чиновники любят тишину

В ходе сегодняшней прямой линии также выяснилось, что некоторым участникам прямой линии поступали угрозы от региональных властей. Так, следователи Кузбасса уже связались с жительницей Новокузнецка, которая записала обращение к Владимиру Путину с просьбой решить проблему аварийного состояния детского сада № 235. Как выяснилось накануне эфира, за это обращение женщине пообещали лишить её опекунства над внуком.

Путин потребовал от губернатора Сергея Цивилёва принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать обращавшихся на прямую линию. Губернатор в свою очередь потребовал от министра образования региона в течение часа установить угрожавших должностных лиц и доложить ему о состоянии детского сада.

Личный состав "Забайкалпожспаса" во время разговора с Путиным Фото © LIFE

По итогам общения президента с гражданами в стороне не остались и надзорные органы. Так, прокуратура Забайкальского края начала проверку соблюдения трудовых прав работников учреждения "Забайкалпожспас", пожаловавшихся на низкие зарплаты. А прокурор Приморского края внёс представление главе Уссурийска за состояние местной школы, у которой от старости и хронических недоремонтов обрушилась стена.