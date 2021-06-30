Псаки привела в тупик просьба оценить слова Путина об участии США в провокации с эсминцем
Во время прямой линии президент РФ заявил, что манёвры у российских границ "проводились не только британцами, но и американцами".
Фото © White House
Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки привёл в тупик вопрос о том, прав ли российский лидер Владимир Путин по поводу причастности США к провокации с британским эсминцем в Чёрном море.
"У меня нет ничего, чтобы [предоставить] детали или подтвердить", — ответила Псаки и призвала журналистов обращаться за "какой-либо конкретикой" в Пентагон.
Она добавила, что США преследуют цель двигаться к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
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Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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