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"Вот так вот, дозвонились": В Красноярской прокуратуре матом прокомментировали начало проверки дороги после жалобы Путину

В видео, размещённое в телеграме надзорного ведомства, попала совсем не цензурная фраза. Правда, потом её удалили.

30 июня, 19:42

В Красноярской прокуратуре матом прокомментировали начало проверки дороги после жалобы Путину. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярского края сообщила, что начала проверку после того, как во время прямой линии жительница Лесосибирска пожаловалась Владимиру Путину на затопленную дорогу в посёлке Боровое. Однако, похоже, в надзорном ведомстве совсем не рады этому. На видео, размещённое в телеграме прокуратуры, попала нецензурная фраза.

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"Вот так вот ***, дозвонились, да?" — говорит закадровый голос.

В другом ролике прокурор Лесосибирска Валерий Юхновец отчитывается о начале проверки.

"Прокуратура Красноярского края организовала проверку информации о возможных нарушениях при ремонте дорожного полотна к посёлку Боровое и ненадлежащем рассмотрении обращений органами местного самоуправления", — уточнил он.

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Напомним, в ходе прямой линии Путин ответил жительнице Лесосибирска, которая сняла затопленную дорогу в посёлке Боровое. В 2020 году во время ремонта там была неправильно установлена дренажная труба, из-за чего вода не уходит, а, наоборот, поднимается. Жители обращались в администрацию города, однако ответ получен не был. Глава государства назвал это явной ошибкой тех, кто строил дорогу, и заверил, что обязательно обсудит эту проблему с губернатором Красноярского края Александром Уссом, и пообещал решить вопрос. Также Путин заметил, что в России 85% дорог федерального значения уже приведены в нормативное состояние, к 2024 году планируется отремонтировать 50% региональных трасс, а в случае с местными дорогами этот показатель должен составить 80–85%.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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