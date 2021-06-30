Прокуратура Красноярского края сообщила, что начала проверку после того, как во время прямой линии жительница Лесосибирска пожаловалась Владимиру Путину на затопленную дорогу в посёлке Боровое. Однако, похоже, в надзорном ведомстве совсем не рады этому. На видео, размещённое в телеграме прокуратуры, попала нецензурная фраза.

Напомним, в ходе прямой линии Путин ответил жительнице Лесосибирска, которая сняла затопленную дорогу в посёлке Боровое. В 2020 году во время ремонта там была неправильно установлена дренажная труба, из-за чего вода не уходит, а, наоборот, поднимается. Жители обращались в администрацию города, однако ответ получен не был. Глава государства назвал это явной ошибкой тех, кто строил дорогу, и заверил, что обязательно обсудит эту проблему с губернатором Красноярского края Александром Уссом, и пообещал решить вопрос. Также Путин заметил, что в России 85% дорог федерального значения уже приведены в нормативное состояние, к 2024 году планируется отремонтировать 50% региональных трасс, а в случае с местными дорогами этот показатель должен составить 80–85%.