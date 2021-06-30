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Скончался экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд

Пост министра обороны США он занимал с 1975 по 1977 год и с 2001 по 2006-й при президентах Джеральде Форде и Джордже Буше — младшем.

30 июня, 19:32
<p>Дональд Рамсфелд. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DRumsfeld/photos/786201948108905/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DRumsfeld</a></p>

Дональд Рамсфелд. Фото © Facebook / DRumsfeld

Бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд умер в возрасте 88 лет. Об этом говорится в сообщении его семьи в "Твиттере".

"С большой грустью сообщаем новость о смерти Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда", — говорится в публикации.

Рамсфелд ушёл из жизни в городе Таос, штат Нью-Мексико. Причина смерти не называется.

Названа причина смерти основателя компании McAfee в испанской тюрьме

Названа причина смерти основателя компании McAfee в испанской тюрьме

Пост министра обороны США он занимал с 1975 по 1977 год и с 2001 по 2006-й при президентах Джеральде Форде и Джордже Буше — младшем. Рамсфелд был одним из инициаторов вторжения в Ирак после терактов 11 сентября.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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