Скончался экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд

Бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд умер в возрасте 88 лет. Об этом говорится в сообщении его семьи в "Твиттере".

"С большой грустью сообщаем новость о смерти Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда", — говорится в публикации.

Рамсфелд ушёл из жизни в городе Таос, штат Нью-Мексико. Причина смерти не называется.