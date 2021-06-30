Роскомнадзор рассматривает блокировку ещё шести VPN-сервисов в России
Речь идёт о Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.
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Роскомнадзор направил в ведомства запрос с просьбой информировать об использовании шести VPN-сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор ограничил использование VyprVPN и Opera VPN. При этом ведомство обещает, что ограничения не затронут российские компании, использующие VPN в непрерывных технологических процессах.
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