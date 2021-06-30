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Рассекречены опровергающие популярный миф о Великой Отечественной документы

Эти материалы показывают, что в Генштабе СССР за пять недель до объявления войны предвидели основные удары гитлеровцев.

30 июня, 20:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

30 июня в Москве на собрании Российского исторического общества (РВИО) обнародовали уникальные документы Генштаба Красной армии времён весны 1941 года, опровергающие мифы о том, что СССР планировал нападение на Германию.

Научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов отметил, что в числе представленных документов — "Схема развёртывания стратегических сил СССР" и "Схема соотношения сил". Эти материалы доказывают, что Советский Союз готовился отвечать на вторжение гитлеровской Германии. Второй документ Кудряшов назвал уникальным. Материалы показывают, что в Генштабе СССР за пять недель до объявления войны предвидели основные удары гитлеровцев. Также были очевидны удары в направлении Ленинграда со стороны Финляндии, которая воевала за нацистов.

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"Если вы сравните "Схему соотношения сил" с картой плана "Барбаросса", вы увидите, что они очень близки. Это говорит о том, что профессиональный уровень нашего Генерального штаба был очень высокий, его высшие офицеры правильно осознавали обстановку и работали качественно", — объяснил Кудряшов.

Он также рассказал, что главная задача "Схемы развёртывания стратегических сил СССР" состояла в объяснении Красной армии, как противодействовать неприятелю, если война уже началась.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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