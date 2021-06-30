Россиянам объяснили, почему вакцинироваться от коронавируса нужно "прямо сейчас"

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова посоветовала россиянам незамедлительно вакцинироваться от коронавируса и отметила несостоятельность основных объяснений тех, кто не прививается.

Как уточнила эксперт, в России люди объясняют нежелание вакцинироваться тремя мотивами: "не буду, потому что сейчас опасно", "завтра, завтра — не сегодня" и "назло бабушке уши отморожу".

"Думаю, что сейчас нужно про все эти стратегии забыть. Для начала записаться на вакцинацию, потому что сейчас вакцинация доступна, но уже появились очереди во многих местах <…> причём во многих местах недоступен становится конкретно "Спутник V", а он является наиболее эффективной вакциной", — поведала Баранова, передаёт РИА "Новости".

Кроме того, специалист посоветовала привиться переболевшим ковидом людям, чтобы поднять иммунитет "до бриллиантового уровня". Она также подчеркнула, что России необходимо применить зарубежный опыт, чтобы донести до граждан необходимость вакцинации, например, с помощью медиа или выступления учёных. Баранова пояснила, что по какой-то причине эти технологии оказались недоработанными, поэтому привиты оказались только десять процентов населения, в то время как в Луизиане, которая является наиболее отстающим штатом по темпам вакцинации в США, привилось уже около 30 процентов граждан.