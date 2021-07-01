Исходный код Интернета продали на аукционе в виде NFT-токена за $5,4 млн

Британский учёный Тим Бернерс-Ли, который в 1990 году вместе с бельгийцем Робертом Кайо представил проект Всемирной паутины (World Wide Web, WWW), продал на аукционе её исходный код в формате виртуального актива — невзаимозаменяемого токена (NFT, Non Fungible Token). Как сообщил аукционный дом Sotheby's, сумма сделки составила 5,43 миллиона долларов.

Стоит отметить, что первоначальная цена лота составила тысячу долларов, но за торги, прошедшие с 23 по 30 июня, серьёзно увеличилась. Этот лот стал первым цифровым, который продали на Sotheby's.

"Процесс выставления на аукцион актива в виде NFT-токена дал мне возможность вспомнить тот момент, когда я впервые приступил к написанию этого кода 30 лет назад, и поразмышлять о том, как сильно развилась Сеть с тех времён", — отметил Бернерс-Ли.

Имя покупателя не раскрывается. Помимо 10 тысяч строчек исходного кода он получил материалы по использованию технологии, цифровой "постер" с изображением кода и подписью автора, анимированную визуализацию написания кода и письмо Бернерса-Ли с рассуждением о создании WWW.

Стоит отметить, что технология NFT появилась в 2017 году. Невзаимозаменяемый токен является уникальным, его нельзя подделать. За четыре года было продано более пяти миллионов таких токенов.