МИД Германии заявил о требовании Белоруссии прекратить деятельность Института Гёте
По мнению немецкой стороны, этот шаг приведёт к дальнейшей международной изоляции республики.
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Министерство иностранных дел ФРГ заявило о решении белорусских властей закрыть в стране Института Гёте и Германскую службу академических обменов. В связи с этим Берлин выразил сожаление, отметив, что шаги Минска ведут к дальнейшей международной изоляции республики.
"Мы сожалеем в связи с решением белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Института Гёте и Германской службы академических обменов в Белоруссии. Это решение приведёт к дальнейшей международной изоляции Белоруссии", — заявили в МИД ФРГ и добавили, что "больше всего пострадают граждане республики, которые потеряют возможность участвовать в общественной и культурной деятельности".
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В дипведомстве добавили, что эти организации много десятилетий вносили вклад в выстраивание "культурных и академических мостов" между Германией, Европой и Белоруссией. Также в МИД подчеркнули, что правительство ФРГ продолжит работу над тем, чтобы культурное и общественное сотрудничество двух стран продолжалось в будущем.
Напомним, ранее в ответ на санкции Евросоюза Белоруссия приостановила своё участие в инициативе "Восточное партнёрство". Минск также отозвал своего постпреда при ЕС Александра Михневича и рекомендовал послу Евросоюза в республике Дирку Шубелю выехать в Брюссель для проведения консультаций. Кроме того, страна начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС и запрещает въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, содействовавшим введению ограничений. Помимо этого, республика продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера.
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