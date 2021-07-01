МИД Германии заявил о требовании Белоруссии прекратить деятельность Института Гёте

Министерство иностранных дел ФРГ заявило о решении белорусских властей закрыть в стране Института Гёте и Германскую службу академических обменов. В связи с этим Берлин выразил сожаление, отметив, что шаги Минска ведут к дальнейшей международной изоляции республики.

"Мы сожалеем в связи с решением белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Института Гёте и Германской службы академических обменов в Белоруссии. Это решение приведёт к дальнейшей международной изоляции Белоруссии", — заявили в МИД ФРГ и добавили, что "больше всего пострадают граждане республики, которые потеряют возможность участвовать в общественной и культурной деятельности".

В дипведомстве добавили, что эти организации много десятилетий вносили вклад в выстраивание "культурных и академических мостов" между Германией, Европой и Белоруссией. Также в МИД подчеркнули, что правительство ФРГ продолжит работу над тем, чтобы культурное и общественное сотрудничество двух стран продолжалось в будущем.