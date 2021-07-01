НАТО отказалось покидать Чёрное море после инцидента с эсминцем у берегов Крыма

НАТО не собирается покидать Чёрное море и продолжит сотрудничество с партнёрами в этом регионе, несмотря на инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма. Об этом во время поездки в Грузию заявил спецпредставитель генсека альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

"У НАТО чёткая позиция, когда дело касается свободы мореплавания и факта, что Крым — это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники альянса продемонстрировали твёрдость в защите перечисленных мною принципов", — сказал Аппатурай в эфире грузинского Первого канала.

Он добавил, что Великобритания предоставила НАТО информацию об инциденте с эсминцем и в Североатлантическом альянсе владеют полной картиной случившегося. Также Аппатурай призвал Россию понять, что НАТО не намерено отступать в этом вопросе.

"Как я знаю, Defender потом прибыл в Грузию. Так что это совместное обязательство партнёров обеспечить безопасность Чёрного моря и преданность этим принципам", — добавил спецпредставитель.