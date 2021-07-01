НАТО отказалось покидать Чёрное море после инцидента с эсминцем у берегов Крыма
Также там обвинили Россию в "продолжающейся дестабилизации региона" и "осложнении свободы судоходства".
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НАТО не собирается покидать Чёрное море и продолжит сотрудничество с партнёрами в этом регионе, несмотря на инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма. Об этом во время поездки в Грузию заявил спецпредставитель генсека альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.
"У НАТО чёткая позиция, когда дело касается свободы мореплавания и факта, что Крым — это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники альянса продемонстрировали твёрдость в защите перечисленных мною принципов", — сказал Аппатурай в эфире грузинского Первого канала.
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Он добавил, что Великобритания предоставила НАТО информацию об инциденте с эсминцем и в Североатлантическом альянсе владеют полной картиной случившегося. Также Аппатурай призвал Россию понять, что НАТО не намерено отступать в этом вопросе.
"Как я знаю, Defender потом прибыл в Грузию. Так что это совместное обязательство партнёров обеспечить безопасность Чёрного моря и преданность этим принципам", — добавил спецпредставитель.
В заключение Аппатурай обвинил Россию в "продолжающейся дестабилизации региона" и "осложнении свободы судоходства". По его словам, это происходит из-за того, что РФ "размещает в Крыму вооружения, включая ракетные системы". В связи с этим НАТО намерено усилить сотрудничество с Грузией.
Напомним, на прошлой неделе после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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