Секретный план адмирала Горшкова: ВМФ России может "запечатать" корабли США и НАТО в Чёрном море Корабли США и стран НАТО продолжают учения Sea Breeze 2021 в Чёрном море. Если ситуация выйдет из-под контроля, ВМФ России может воспользоваться готовым планом по "запечатыванию" противника в Чёрном море. 30 июня, 15:19 Фото © Yulii Zozulia / Ukrinform / Barcroft Media via Getty Images

Сценарий для скандала

Учения Sea Breeze 2021 начались в Чёрном море 28 июня. После инцидента с британским эсминцем Defender, демонстративно и намеренно нарушившим морскую границу России, зарубежных боевых кораблей у берегов Крыма стало ещё больше. Всего в учениях будут задействованы 32 корабля, 40 самолётов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран НАТО и союзников альянса. Одними из главных "действующих лиц" учений стали американский эсминец USS Ross типа "Арли Бёрк", фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, а также британский патрульный корабль HMS Trent, переброшенный к берегам Крыма из Средиземного моря сразу после того, как российские пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца Defender.

USS Ross в порту Одессы. Фото © Yulii Zozulia / Ukrinform / Barcroft Media via Getty Images

План учений предполагает тесное взаимодействие украинских ВМС на небольших катерах "под прикрытием кораблей охранения". По легенде, один из сценариев учений предполагает "захват укреплённого района и побережья с последующей высадкой десанта". Бывший боевой пловец, майор спецназа морской пехоты ВМФ России в запасе Олег Константинов пояснил, что под "захватом укреплённого района" украинские и американские военные имеют в виду штурм побережья Крыма, но на деле может случиться совершенно неожиданная ситуация.

Ничего нового в этих учениях нет. ВМФ СССР регулярно отрабатывал штурм Крыма. Каждые два года практически. До развала Союза была отработана сотня схем по захвату полуострова с моря, с воздуха. Все точки входа вражеских войск после этого усиливали. Натовские учения, которые мы видим сейчас, — это под копирку учения "Океан" 1970 года, где Черноморский флот отражал атаку условного противника с моря. Часть нашего флота играла роль "плохишей", другая часть — оборонялась. Даже структурно, по количеству кораблей и направлению удара, — это всё точь-в-точь оттуда Олег Константинов Майор спецназа морской пехоты ВМФ России в запасе

Повторение — мать учения

Учения Sea Breeze 2021 будут проводиться и по ночам, чтобы проверить способность военных США и стран НАТО "атаковать в любых условиях". Однако безопасность учений и районов, которые используются для их проведения, под вопросом. Всё началось с малого — все корабли США и НАТО двигаются по акватории Чёрного моря с выключённой автоматической идентификационной системой (АИС). Формально делается это "из соображений безопасности", чтобы потенциальный противник (читай — Россия) не мог следить за передвижениями флота.

Никакой сенсации не случилось: фрегат ВМС Нидерландов Evertsen, американский эсминец Ross, британский HMS Porter и другие корабли отключали АИС ещё на входе в Босфор. Единственным, кто включил систему и помог восстановить траекторию движения, стал эсминец Defender, нарушивший морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму и чуть не затопленный в Чёрном море. Его судьбу едва не повторил американский эсминец "Росс" — так же как и Defender, он сделал крюк у юго-западного побережья Крыма, после чего к нему подошёл корабль береговой охраны ФСБ России и "проводил" в нейтральные воды.

Траектория движения эсминца "Росс". Фото © Marinetraffic

Штурм Босфора

Отставные военные отмечают, что у российского ВМФ и ВКС давно есть план на случай самого неблагоприятного развития событий. Если в какой-то момент несколько десятков боевых кораблей спровоцируют боевые действия, то крылатых ракет на кораблях и самолётах будет достаточно, чтобы не только нейтрализовать угрозу в непосредственной близости от Крыма, но и зайти немного дальше.

Бывший командир спецназа ВМФ России Евгений Окунь пояснил, что ещё в начале 70-х был создан план для боевых действий против сил США и НАТО в Чёрном море.

Пока они Крым брать собираются, мы уже Босфор возьмём. Этот план окончательно утвердили перед началом учений "Юг" в 1971 году. Главком вооружённых сил Гречко и главком флота Горшков решили, что сразу после отражения главного удара надо переходить в контрнаступление. По плану — на быстрых десантных катерах морпехи при поддержке авиации и под прикрытием ракетных крейсеров должны были захватить Босфор и закрыть проход для любых кораблей в Чёрное море. На всю операцию отводились сутки Евгений Окунь Бывший командир спецназа ВМФ России

По словам Окуня, для того чтобы продемонстрировать эти возможности, российским военным достаточно провести аналогичные учения в нейтральных водах. Как отмечают отставные военные, глубина пролива Босфор — всего 110 метров, поэтому в случае войны перекрыть его не составит никакого труда. Если это произойдёт, то все боевые корабли зарубежных государств, находящиеся в Чёрном море, будут фактически отрезаны от внешнего мира и не смогут покинуть район, даже если захотят.

По мнению военных, организовать перекрытие пролива может всего три подводных лодки проекта "636". Они способны нести не только торпедное вооружение, но и крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". Всего на Черноморском флоте шесть таких кораблей, и в случае необходимости их могут задействовать, чтобы передать "учебный привет" кораблям США и НАТО, покидающим район учений.