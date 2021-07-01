В Росстате сообщили о снижении безработицы и росте реальной зарплаты россиян

В России безработица в мае этого года снизилась до 4,9% с 5,2% в апреле. Это следует из данных, которые представил Росстат.

"В мае 2021 года 3,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 года составил 4,9% (без исключения сезонного фактора)", — сказано в документе.

При этом в Росстате, ссылаясь на данные Роструда, указали, что к концу мая 2021 года в органах службы занятости состояли на учёте 1,6 миллиона граждан, среди которых 1,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,8 миллиона человек получали пособие по безработице.

Отметим, что общий уровень безработицы в стране постепенно приближается к допандемийному уровню — в марте 2020 года 3,485 миллиона человек имели статус безработного (в мае текущего года — 3,685 миллиона человек).

Резкий рост безработицы в России произошёл в апреле прошлого года. Тогда данный показатель подскочил до 5,8% с 4,7% в марте. Пик был зафиксирован в августе, когда безработица достигла 6,4%. Осенью началось снижение — в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре — 6,1%, в декабре 2020-го общая безработица опустилась ниже 6% и составила 5,9%, уже в этом году данная тенденция продолжилась.

Кроме того, Росстат сообщил, что рост реальной зарплаты в стране в апреле резко ускорился до 7,8% в годовом выражении с 1,8% в марте. Уточним, что реальная заработная плата — это средняя начисленная зарплата, скорректированная на уровень инфляции.

При этом в сравнении с мартом этого года реальная зарплата в РФ в апреле выросла на 2,5%. А за январь — апрель рост реальной заработной платы составил 2,9% в годовом выражении.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2021 года составила 56 614 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 13,8%", — подчеркнули в Росстате.

По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата также выросла — на 3,1%.