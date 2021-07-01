С 1 июля начинается выплата пособий нуждающимся беременным и родителям-одиночкам

С 1 июля в России начинаются выплаты новых пособий беременным, находящимся в трудном материальном положении и вставшим на учёт в ранние сроки беременности, а также родителям-одиночкам, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет и имеют низкий доход. Для беременных выплаты составят 6350 рублей, для родителей — 5650.

Всего помощь получат 400 тысяч беременных. Чтобы получить пособие, женщина должна встать на учёт в медицинскую организацию в срок до 12 недель и в течение месяца после этого обратиться за пособием. Средства будут выплачиваться за каждый месяц беременности, включая месяц родов. Стоит отметить, что беременные, которые встали на учёт до 1 июля, также смогут получить выплаты — с 1 июля и до родов. Как ранее подчёркивала вице-премьер Татьяна Голикова, помощь поможет около 100 тысячам российских женщин сохранить ребёнка. Добавим, что с 1 января 2022 года выплаты проиндексируются в связи с ростом прожиточного минимума.

Что касается неполных семей, то пособия получат около миллиона родителей-одиночек. Условие — доход на ребёнка должен составлять меньше одного прожиточного минимума в регионе. Выплаты назначаются на один год, с 1 января они также будут проиндексированы. Пособия полагаются и детям-сиротам в случае, если ребёнок имеет законного опекуна, то есть находится на государственном обеспечении. Если в отношении одного из родителей есть судебное решение о выплате алиментов, другой родитель также может рассчитывать на помощь.