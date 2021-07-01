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Аргентинские учёные заявили об эффективности "Спутника V" против трёх штаммов ковида

Речь идёт о циркулирующих в стране гамма (бразильский), альфа (британский) и лямбда-вариантах.

1 июля, 00:54
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Учёные из Аргентины провели исследование, результаты которого показали, что применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" вызывает выработку антител против штаммов ковида гамма (бразильский), альфа (британский) и лямбда-варианта, которые распространены в этой стране.

"Никаких затруднений в нейтрализующей активности сывороток людей, вакцинированных "Спутником V", не наблюдалось", — уточняется в выводах работы Proyecto PAIS (Аргентинский межведомственный проект геномики вируса SARS-CoV-2), Биобанка инфекционных заболеваний BBEI, Института Инбрис и Клинической больницы Хосе де Сан-Мартин.

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Как отметили специалисты, у иммунизированных вырабатывались антитела, нейтрализующие варианты SARS-CoV-2, которые циркулируют в Аргентине: линии P.1 (гамма), B.1.1.7 (альфа) и С.37 (лямбда). При этом количество антител, нейтрализующих бразильский вариант ковида, в сыворотках крови выздоравливающих или вакцинированных "Спутником V" пациентов было снижено втрое.

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Академик РАН объяснил, почему Путин привился вакциной "Спутник V"

Ранее Минздрав Аргентины сообщал, что одна доза российской вакцины снижает смертность от коронавирусной инфекции на 70-80% среди пациентов возрастной группы от 60 лет.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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