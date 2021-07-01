Аргентинские учёные заявили об эффективности "Спутника V" против трёх штаммов ковида

Учёные из Аргентины провели исследование, результаты которого показали, что применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" вызывает выработку антител против штаммов ковида гамма (бразильский), альфа (британский) и лямбда-варианта, которые распространены в этой стране.

"Никаких затруднений в нейтрализующей активности сывороток людей, вакцинированных "Спутником V", не наблюдалось", — уточняется в выводах работы Proyecto PAIS (Аргентинский межведомственный проект геномики вируса SARS-CoV-2), Биобанка инфекционных заболеваний BBEI, Института Инбрис и Клинической больницы Хосе де Сан-Мартин.

Как отметили специалисты, у иммунизированных вырабатывались антитела, нейтрализующие варианты SARS-CoV-2, которые циркулируют в Аргентине: линии P.1 (гамма), B.1.1.7 (альфа) и С.37 (лямбда). При этом количество антител, нейтрализующих бразильский вариант ковида, в сыворотках крови выздоравливающих или вакцинированных "Спутником V" пациентов было снижено втрое.