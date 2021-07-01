Рост числа заражений COVID-19 в столице побудил московские власти установить с 28 июня ограничения на посещения заведений общественного питания или массовых мероприятий, численностью более 500 человек. Сделать это можно только при наличии персонального QR-кода, который доступен тем, кто сделал антиковидную прививку, либо сдал ПЦР-тест в специализированной лаборатории, либо - переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев и данные об этом имеются в официальном реестре здравоохранения Москвы.

Известно, что помимо уже введенных мер, в столичной мэрии обсуждались и иные варианты, которые теоретически могут быть задействованы в случае увеличения числа заражённых на территории мегаполиса. В перспективе речь идёт о возможном внедрении QR-разрешений и для посещения других мест скопления людей: больших магазинов, учреждений культуры и даже общественного транспорта.

И не смотря на то, что один из заместителей столичного градоначальника объявила, что пока решения о введении таких мер не рассматриваются, к московской инициативе уже прислушались и в других регионах России.

Возможность введения QR-пропусков для посетителей общепита уже обсуждают в Новосибирской области и в Татарстане. А в Московской области, после того как там власти ввели “зеркальные” с Москвой правила для ресторанов и кафе, обдумывают внедрение QR-пропускного режима для пользования гражданами общественным транспортом.

- То, что при необходимости власти больших городов способны достаточно быстро организовать процесс допуска к определенным услугам только по QR-разрешениям, никакого сомнения не вызывает, - считает Павел Малинский, учредитель торговой корпорации “Планета Лета”. - Принципиально методика была опробована ещё в прошлом году. Скорее всего, эксперимент с доступом через QR-пропуска начали с заведений общепита потому, что данная отрасль показала, как при снижении клиентопотока она умеет выживать за счёт работы через доставку.

С мнением Малинского согласен старший юрист компании “Европейский дом права” Залимхан Магомедов.

- С технической точки зрения QR-безковидный режим может быть реализован практически в любой сфере, где это надо. Ведь вся необходимая информация может аккумулироваться на Госуслугах, а контроллерами пропусков автоматически могут стать штатные охранники ресторанов, больших магазинов и метро, - полагает Магомедов.

В зоне доступа не все

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Однако, как показала практика, определённые сложности с использованием QR-допусков уже есть.

В Москве, те из вакцинированных россиян, кто прибыл из других регионов (на работу или в гости) - сразу получить QR-код через сайт госуслуг не могут. Сейчас этим людям для посещения заведения общепита необходимо пройти ПЦР-тестирование в одной из лабораторий Москвы, подключенной к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), и только с момента внесения данных об отрицательном результате на вирус - они получают право на 72 часа пользоваться QR-пропуском при условии его получения в регистратуре поликлиники, либо если он будет доступен в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Конечно, у этих людей есть возможность получить QR-код и на сайте mos.ru, но для этого им надо быть зарегистрированным пользователем этого портала.

Кроме того, даже у тех россиян, кто постоянно проживает в Москве, но по какой-то причине был госпитализирован с COVID-19 в другом регионе - тоже могут возникнуть сложности. Им придётся добиваться внесения записи о факте госпитализации через свою районную поликлинику, либо тоже проходить ПЦР-тестирование.

С похожими проблемами сталкиваются и иностранцы, даже если они до прибытия в российскую столицу вакцинировались российскими препаратами. Так как данных об их вакцинации нет в системе ЕМИАС (а сами они внести их туда не могут) - единственный шанс получить заветный код, всё тот же - сдавать ПЦР-тесты.

Стимул-кодировка

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По сообщениям московских властей за три дня с момента введения пропускной системы в общепит по QR-коду их получили более 2,5 млн человек, при этом многие московские заведения общепита стали выглядеть полупустыми.

- Всё дело в ментальности, - пояснил администратор одного из сетевых московских ресторанов Алексей. - Мы требуем QR-коды с понедельника, но у дневных посетителей это вызывает недоумение и многие уходят. Большинство говорит, что о новых мерах слышали, но не думали, что это касается и тех мест, куда они заходят “просто пообедать”. А вот среди тех, кто приходит вечером - некоторые уже с QR-кодом.

Возможно, что новые меры столичных властей заставят задуматься о вакцинации некоторую часть москвичей, которые не могут обойтись без регулярного подхода в кафе, рестораны и т.д. Но это при условии, что всё-таки будет наведён порядок в противоречивых инструкциях и ответах сервисов поддержки порталов, ответственных за формирование QR-кодов. Однако с большой долей вероятности можно утверждать, что многие из любителей общепита, как это было в прошлом году, перейдут на заказ еды с доставкой, тем более что это обходится намного дешевле, чем регулярное ПЦР-тестирование, которое из-за короткого срока действия приходится делать по “срочному” варианту. В сертифицированных центрах Москвы такая услуга с готовностью ответа через 15 минут стоит в районе 2900 руб.