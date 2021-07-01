В ВОЗ объяснили, как снизить риски распространения "чёрной плесени"

Всемирная организация здравоохранения рекомендует свести к минимуму использование гормональных препаратов и антибиотиков при тяжёлых и средних случаях коронавируса, чтобы не подхватить грибковую инфекцию, которая связана с "чёрной плесенью". Об этом сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Она отметила, что часть грибковых инфекций, обнаруженных у пациентов с ковидом в Индии, могут быть связаны с дрожжами, а другие — с плесенью. В свою очередь, плесень может вызывать такие инфекции, как мукормикоз ("чёрный грибок") и аспергиллез (вызванный другим типом грибка).

"Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определённые лекарства, и, конечно, CoViD-19 тоже ослабляет иммунитет", — уточнили в ВОЗ, передаёт РИА "Новости".

Также Вуйнович отметила, что организация дала рекомендации "свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для лёгких случаев и случаев средней тяжести". Специалист заметила, что кортикостероиды в тяжёлых случаях заражения коронавирусом действительно спасают жизнь, однако их массовое применение может вызывать грибковые инфекции.

Кроме того, представитель ВОЗ посоветовала тщательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности вентиляторы. Если же у пациента диагностированы грибковые инфекции, его нужно лечить противогрибковыми препаратами.

"Важно подчеркнуть, что с учётом готовности медицинской системы в России и высоких стандартов гигиены и дезинфекции этот риск под контролем", — заключила Вуйнович.