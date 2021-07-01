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Россиянам дали советы по питанию при отсутствии аппетита

В частности, в жаркое летнее время стоит потреблять больше кислых продуктов.

1 июля, 02:14

Фото © Pixabay

Каким должен быть летний рацион питания и нужно ли заставлять себя есть, когда нет аппетита, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко.

"Я бы предложил в летнее время есть больше фруктов, но не на голодный желудок, а как десерт, 100-200 граммов после основного приема пищи", – посоветовал эксперт.

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Врач рекомендует в жаркую погоду есть больше кислых продуктов, которые уменьшают температуру тела, например, маринованные овощи или квашенную капусту. Также следует добавлять в рацион продукты, которые сохраняют баланс микроэлементов, например, помидоры и морепродукты.

Кроме того, диетолог посоветовал есть маленькими порциями в течение дня, если аппетита совсем нет. Это запускает процессы, связанные с пищеварением, и с регуляцией пищевого поведения, а также позволит избежать "вечернего зажора", подытожил Обложко.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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