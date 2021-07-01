Россиянам дали советы по питанию при отсутствии аппетита

Каким должен быть летний рацион питания и нужно ли заставлять себя есть, когда нет аппетита, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко.

"Я бы предложил в летнее время есть больше фруктов, но не на голодный желудок, а как десерт, 100-200 граммов после основного приема пищи", – посоветовал эксперт.

Врач рекомендует в жаркую погоду есть больше кислых продуктов, которые уменьшают температуру тела, например, маринованные овощи или квашенную капусту. Также следует добавлять в рацион продукты, которые сохраняют баланс микроэлементов, например, помидоры и морепродукты.