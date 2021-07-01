Число жертв адской жары в Канаде приблизилось к 500

В провинции Британская Колумбия на западе Канады около 500 человек могли стать жертвами теплового удара из-за аномальной жары. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

По имеющимся данным, зафиксировано около 486 случаев внезапной смерти граждан, в частности, в таких городах, как Ванкувер, Барнаби и Суррей. Предполагаемая причина смерти этих людей связана с аномально высокой температурой воздуха. Многие из умерших были пенсионерами.

Как сообщается, 29 июня в городе Литтон отмечен абсолютный температурный максимум. Воздух прогрелся до рекордных 49,5 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд в Британской Колумбии был зафиксирован в 1941 году и составил 44,4 градуса Цельсия.