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Число жертв адской жары в Канаде приблизилось к 500

В городе Литтон отмечен абсолютный температурный максимум – воздух прогрелся до рекордных 49,5 градуса Цельсия.

1 июля, 01:42

Фото © Pexels

В провинции Британская Колумбия на западе Канады около 500 человек могли стать жертвами теплового удара из-за аномальной жары. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

По имеющимся данным, зафиксировано около 486 случаев внезапной смерти граждан, в частности, в таких городах, как Ванкувер, Барнаби и Суррей. Предполагаемая причина смерти этих людей связана с аномально высокой температурой воздуха. Многие из умерших были пенсионерами.

В США как минимум 63 человека умерли из-за аномальной жары

В США как минимум 63 человека умерли из-за аномальной жары

Как сообщается, 29 июня в городе Литтон отмечен абсолютный температурный максимум. Воздух прогрелся до рекордных 49,5 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд в Британской Колумбии был зафиксирован в 1941 году и составил 44,4 градуса Цельсия.

Напомним, ранее сообщалось о 100 жертвах аномальной жары в Канаде.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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