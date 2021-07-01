Муж Собчак Богомолов позвал трансгендера на роль в спектакле "Вишнёвый сад"
За постановку будет отвечать выпускник прошлого года режиссёрского факультета ГИТИСа Микита Ильинчик.
Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / konbog75 / Instagram / maxinatacha
Художественный руководитель театра на Бронной, муж Ксении Собчак Константин Богомолов позвал трансгендерную женщину Наталью Максимову на роль в спектакле "Вишнёвый сад". Об этом сообщает kp.ru.
Новый сезон театра начнётся со спектакля Александра Молочникова "Платонов. Болит", поставленного по Антону Чехову. Он выйдет в конце сентября. Также в театре выпустят знаменитый "Вишнёвый сад", где роль Любови Раневской сыграет подруга актрисы Ренаты Литвиновой — трансгендер Наталья Максимова. За постановку будет отвечать выпускник прошлого года режиссёрского факультета ГИТИСа Микита Ильинчик.
"Мы продолжим поиск новых имён и создание своего режиссёрского пула. Нехватка хороших режиссёров — большая проблема для всех театров. Я начну репетировать новую версию "Идиота" Достоевского. Надеюсь, что выпущу спектакль к финалу нашего пребывания во Дворце на Яузе. Мы активно работаем с приглашёнными звёздами", — отметил Богомолов и добавил, что его цель — создать сильную, мощную труппу.
Напомним, ранее большой скандал в российском обществе вызвала постановка с другой приглашённой звездой — Ольгой Бузовой. Певица и телеведущая исполнила роль в спектакле МХАТа про молодого Иосифа Сталина. За свои выступления она получила около полумиллиона рублей. Однако, несмотря на ажиотаж зрителей, не все остались довольны работой инстадивы и решением руководства театра. Так, музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. Педагог актёрского мастерства указала на изъяны Бузовой на репетиции. А актёр Сергей Безруков со сцены высмеял дебют Бузовой во МХАТе под громкий хохот публики.
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