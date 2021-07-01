Муж Собчак Богомолов позвал трансгендера на роль в спектакле "Вишнёвый сад"

Художественный руководитель театра на Бронной, муж Ксении Собчак Константин Богомолов позвал трансгендерную женщину Наталью Максимову на роль в спектакле "Вишнёвый сад". Об этом сообщает kp.ru.

Новый сезон театра начнётся со спектакля Александра Молочникова "Платонов. Болит", поставленного по Антону Чехову. Он выйдет в конце сентября. Также в театре выпустят знаменитый "Вишнёвый сад", где роль Любови Раневской сыграет подруга актрисы Ренаты Литвиновой — трансгендер Наталья Максимова. За постановку будет отвечать выпускник прошлого года режиссёрского факультета ГИТИСа Микита Ильинчик.