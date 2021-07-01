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В Ленобласти пятилетняя девочка запуталась в самодельных качелях и погибла

Трагедия произошла в деревне Покровское Гатчинского района. Возбуждено уголовное дело.

1 июля, 00:41

Кадр из видео © Телеканал "360"

В Ленобласти пятилетняя девочка запуталась в самодельных качелях и погибла. Видео © Телеканал "360"

В Гатчинском районе Ленинградской области пятилетняя девочка погибла, запутавшись в самодельных качелях. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУ СКР по региону. Телеканал "360" опубликовал видео с места трагедии.

"По предварительным данным, 30 июня 2021 года в деревне Покровское Гатчинского района Ленинградской области во дворе частного дома при катании на самодельных качелях 5-летняя девочка запуталась в верёвке и погибла", — говорится в сообщении.

В Курске девятилетнего мальчика придавило железными качелями

В Курске девятилетнего мальчика придавило железными качелями

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Телеканал "360" опубликовал видео с места трагедии.

Ранее в Курске девятилетнего мальчика придавило железными качелями. Школьник получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы. По словам местных жителей, это далеко не первый случай, когда дети покидают площадку с повреждениями.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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