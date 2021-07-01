В Ленобласти пятилетняя девочка запуталась в самодельных качелях и погибла. Видео © Телеканал "360"

В Гатчинском районе Ленинградской области пятилетняя девочка погибла, запутавшись в самодельных качелях. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУ СКР по региону. Телеканал "360" опубликовал видео с места трагедии.

"По предварительным данным, 30 июня 2021 года в деревне Покровское Гатчинского района Ленинградской области во дворе частного дома при катании на самодельных качелях 5-летняя девочка запуталась в верёвке и погибла", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Телеканал "360" опубликовал видео с места трагедии.