В Ленобласти пятилетняя девочка запуталась в самодельных качелях и погибла
Трагедия произошла в деревне Покровское Гатчинского района. Возбуждено уголовное дело.
Кадр из видео © Телеканал "360"
В Ленобласти пятилетняя девочка запуталась в самодельных качелях и погибла. Видео © Телеканал "360"
В Гатчинском районе Ленинградской области пятилетняя девочка погибла, запутавшись в самодельных качелях. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУ СКР по региону. Телеканал "360" опубликовал видео с места трагедии.
"По предварительным данным, 30 июня 2021 года в деревне Покровское Гатчинского района Ленинградской области во дворе частного дома при катании на самодельных качелях 5-летняя девочка запуталась в верёвке и погибла", — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Телеканал "360" опубликовал видео с места трагедии.
Ранее в Курске девятилетнего мальчика придавило железными качелями. Школьник получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы. По словам местных жителей, это далеко не первый случай, когда дети покидают площадку с повреждениями.
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