Число жертв обрушения дома во Флориде увеличилось до 18, 145 пропали без вести

Число погибших в результате обрушения дома в американском штате Флорида увеличилось до 18. Об этом на пресс-конференции сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

До этого была информация о 16 погибших. По данным властей, спасатели обнаружили тела ещё двух человек. Кава уточнила, что погибшими являются дети в возрасте четырёх и десяти лет. При этом неизвестной остаётся судьба ещё 145 человек.

Сейчас спасатели продолжают разбор завалов, а люди приносят цветы к мемориальной стене у места трагедии. Ожидается, что в ближайшее время место происшествия посетит президент США Джо Байден.