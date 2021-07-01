Число жертв обрушения дома во Флориде увеличилось до 18, 145 пропали без вести
Разбор завалов продолжается, люди приносят цветы к мемориальной стене у места трагедии.
Фото © ТАСС / Zuma
Число погибших в результате обрушения дома в американском штате Флорида увеличилось до 18. Об этом на пресс-конференции сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.
До этого была информация о 16 погибших. По данным властей, спасатели обнаружили тела ещё двух человек. Кава уточнила, что погибшими являются дети в возрасте четырёх и десяти лет. При этом неизвестной остаётся судьба ещё 145 человек.
Сейчас спасатели продолжают разбор завалов, а люди приносят цветы к мемориальной стене у места трагедии. Ожидается, что в ближайшее время место происшествия посетит президент США Джо Байден.
Напомним, трагедия произошла в городе Серфсайд в ночь на 24 июня. По неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии.
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