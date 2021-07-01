НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Число жертв обрушения дома во Флориде увеличилось до 18, 145 пропали без вести

Разбор завалов продолжается, люди приносят цветы к мемориальной стене у места трагедии.

1 июля, 00:15
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Число погибших в результате обрушения дома в американском штате Флорида увеличилось до 18. Об этом на пресс-конференции сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

До этого была информация о 16 погибших. По данным властей, спасатели обнаружили тела ещё двух человек. Кава уточнила, что погибшими являются дети в возрасте четырёх и десяти лет. При этом неизвестной остаётся судьба ещё 145 человек.

Байден вновь оконфузился, забыв об обрушении многоэтажки во Флориде с сотней пропавших

Байден вновь оконфузился, забыв об обрушении многоэтажки во Флориде с сотней пропавших

Сейчас спасатели продолжают разбор завалов, а люди приносят цветы к мемориальной стене у места трагедии. Ожидается, что в ближайшее время место происшествия посетит президент США Джо Байден.

Напомним, трагедия произошла в городе Серфсайд в ночь на 24 июня. По неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В США как минимум 63 человека умерли из-за аномальной жары

сегодня в 00:22

В Ленобласти пятилетняя девочка запуталась в самодельных качелях и погибла

сегодня в 00:41

Аргентинские учёные заявили об эффективности "Спутника V" против трёх штаммов ковида

сегодня в 00:54

"Это похоже на маленькую смерть": Кокорин с женой отписались друг от друга в соцсетях после обвинений в предательстве

вчера в 23:54

"Такого ещё не было": В Сочи аферист "захватил" пляж и требовал деньги у отдыхающих

вчера в 23:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1