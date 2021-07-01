"Такого ещё не было": В Сочи аферист "захватил" пляж и требовал деньги у отдыхающих

По словам местных властей, предприимчивый южанин прикрывался "мифической крышей из мифической спецслужбы, которая настолько секретная и страшная, что даже вслух произносить нельзя".