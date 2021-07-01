"Такого ещё не было": В Сочи аферист "захватил" пляж и требовал деньги у отдыхающих
По словам местных властей, предприимчивый южанин прикрывался "мифической крышей из мифической спецслужбы, которая настолько секретная и страшная, что даже вслух произносить нельзя".
Фото © Instagram / andrey_stolyarov_sirius
В Сочи аферист "захватил" пляж и требовал деньги у отдыхающих. Видео © Instagram / andrey_stolyarov_sirius
Житель Сочи "захватил" часть пляжа и нелегально продавал там лежаки и бунгало отдыхающим. Об этом сообщил врио главы федеральной территории "Сириус" Андрей Столяров в своём инстаграме.
"Клубника на тротуарах была, чача в багажнике была, будки кваса на переходах были, но вот чтобы самозахват целого пляжа, такого в мою бытность ещё не было", — написал Столяров.
По словам врио главы "Сириуса", предприимчивый южанин прикрывался "мифической крышей из мифической спецслужбы, которая настолько секретная и страшная, что даже вслух произносить нельзя". Столяров отметил, что погрузили пляжную мебель в машины и вывезли, а на предпринимателя завели уголовное дело о мошенничестве.
"Тем, кто заплатил за сегодняшний день, дали спокойно досидеть и долежать в тени зонтиков. Старались вывозить незаконное имущество потише, не нарушая покоя отдыхающих. Для гостей — услуги. Для организаторов — 159 ст. УК РФ ("Мошенничество"), — написал глава федеральной территории.
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Ранее Лайф рассказывал, что директор сочинского пляжа выгнал девушек из-под зонтика, отметив, что за комфорт нужно платить.
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