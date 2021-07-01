С 1 июля в России поднимутся тарифы на коммунальные услуги

В России с 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги в среднем вырастут на 3,3%. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"В 2020 году среднее увеличение платы составило 3,1%. После начала действия новых индексов служба изучит информацию, поступающую в ведомство из органов регулирования, и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания снизить тарифы", — отметили в ведомстве.

В ФАС также уточнили, что данное повышение тарифов соответствует принципу "инфляция минус", по которому индексация платежей за коммуналку не должна превышать величину инфляции.

"Средний размер индексации тарифов ЖКХ не превысит 4% по итогам года. Предельные 4% обусловлены размером инфляции на 2021 год, в зависимости от величины которой устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах. Именно эти индексы являются единственным инструментом сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги", — подчеркнули в ведомстве.

Добавим, что уровень индексации тарифов на ЖКУ в каждом субъекте РФ разный, однако он не должен превышать предельный индекс для региона. Согласно постановлению кабмина, опубликованному в ноябре 2020 года, наибольший из всех регионов порог установлен в Чечне — 6,5%. В Новгородской области он находится на отметке в 6,4%, в Якутии — 6%, в Магаданской области и Алтайском крае — 3,8%, в Пензенской области — 3,4%, в Мурманской — 3,2%. В Москве средний индекс составляет 4,6%, а в Петербурге — 3,5%.