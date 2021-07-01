В Москве мужчина избил и изнасиловал девушку в подъезде
Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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В Москве задержали мужчину, который подозревается в избиении и изнасиловании девушки. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.
По данным следствия, днём 29 июня злоумышленник напал на незнакомую ему девушку в подъезде дома на улице Печорской. Он жестоко избил её и изнасиловал, а затем похитил личные вещи жертвы и сбежал. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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"В кратчайший срок следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска личность и местонахождение подозреваемого 1993 года рождения установлены", — говорится в сообщении СК.
В ближайшее время состоятся следственные действия с подозреваемым.
Ранее стало известно, что экс-полицейским из Уфы дали от 5,5 до 7 лет за групповое изнасилование дознавательницы.
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