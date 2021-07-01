В США опубликовали новый рейтинг президентов, согласно которому Дональд Трамп признан одним из худших в истории. Исследование провёл телеканал C-SPAN.

Над рейтингом работали 142 американских историка. Трамп занял 41-е место среди 44 участников. Эксперты отметили его "низкие" моральные качества и административные навыки.

Первые три строчки заняли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. На восьмой позиции расположился Джон Кеннеди, на девятой — Рональд Рейган, на десятой — Барак Обама. Билл Клинтон стал 19-м, Джордж Буш — старший — 21-м, Джордж Буш — младший — 29-м, а Ричард Никсон — 31-м.

Места распределялись по сумме оценок десяти позиций, включая моральные качества, лидерские и административные навыки и искусство внешней политики. Стоит отметить, что по некоторым пунктам, например "дар убеждения" или "компетентность в вопросах экономики", Трамп занял места в тридцатке, однако по другим оказался в конце списка.