В ХМАО ещё одна "вези меня, мразь" избила таксиста и чуть не устроила аварию
Неадекватная пассажирка кидалась с кулаками на водителя, покрывая его при этом матом.
В ХМАО ещё одна "вези меня, мразь" избила таксиста и чуть не устроила аварию. Видео © Соцсети
В Ханты-Мансийском автономном округе разгорелся нешуточный конфликт между пассажиркой и водителем такси. Агрессивная девушка в жёсткой форме требовала отвезти её в Югорск. При этом она наносила удары по лицу водителю и нецензурно выражалась.
Неадекватная пассажирка всё время требовала отвезти её к дочери в Югорск, она даже пыталась перелезть на переднее сиденье. А в какой-то момент девушка схватилась за руль, что могло привести к аварии. При этом она продолжала наносить удары по лицу таксисту.
"Вези меня в Югорск! Вези меня в Югорск, петух, вези. Разворачивайся, мразь. Отвезёшь — и всё, расходимся", — кричала буйная пассажирка.
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После этого таксист достал телефон, что крайне не понравилось девушке. Она продолжила избивать мужчину, начала сигналить и непрерывно ругалась матом. Таксист какое-то время пытался сохранять спокойствие, но в итоге его нервы не выдержали — он оттолкнул пассажирку, после чего хотел вытолкать её из машины. Девушка в этот момент начала кричать и угрожать, что "напишет заявление". Но водитель настаивал, чтобы агрессивная дама вышла из машины.
"Я тебе говорю: отвези меня в Югорск. Я тебе клянусь: я поеду спокойно и заплачу всё, как надо", — сказала та в ответ.
Однако таксист всё равно не желал её везти после всего, что произошло. Он отметил, что не собирается ехать с девушкой, поскольку та ломает машину и избивает его. В определённый момент видео прерывается. Чем завершился конфликт — неизвестно. Однако позже пассажирка, будучи уже в адекватном состоянии, записала видео, в котором извинилась перед мужчиной за своё поведение.
"Я бы хотела извиниться перед таксистом за то, что я устроила драку в его машине, за оскорбления в его адрес. Простите меня, я была неправа", — отметила она.
Извинения девушки перед таксистом. Видео © VK / ЧП | Югорска и Советского района (Новости ХМАО)
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