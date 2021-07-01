"Посеял хаос": Немцы увидели вину Обамы в инциденте с кораблями НАТО у берегов Крыма
Часть пользователей удивилась тому, что суда альянса делали у побережья России, ведь ВМФ РФ через Мексиканский залив не ходит.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Читатели немецкой газеты Der Spiegel прокомментировали инциденты с британским и нидерландским кораблями в Чёрном море у берегов Крыма. Многие из них одобрили действия России, пишет "Иносми".
"Изначально всём этом хаосе виноват Обама. Это он первым недипломатично назвал Россию "региональной державой". После этого Путин должен был показать, что Россия — кое-что большее", — считает Klaus-D.-sUGIXwKWg.
"Корабли НАТО теперь будут с должной осторожностью подходить к российским водам. Миссия выполнена!" — уверен Alexander.
Пользователь hdwinkel заявил, что НАТО выгодно создавать образ врага из России, ведь это единственная стратегия выживания для альянса. Matthias_FFM написал в отношении Крыма, что русские просто забрали то, что им принадлежит, после того, как американцы совершили на Украине государственный переворот.
"Что, собственно, делают голландские и британские военные корабли в Чёрном море? Ведь российские ВМФ через Мексиканский залив не ходят", — заметил Gunter-SqSikuSWR.
Напомним, на прошлой неделе после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
Ещё один инцидент в Чёрном море произошёл 24 июня. Фрегатом Evertsen ВМС Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива, для предупреждения нарушения границы России в воздух поднимались истребители и бомбардировщики РФ. Манёвры российских самолётов продлились несколько часов, после чего у судна случились перебои в работе электронного оборудования. Нидерланды в связи с этим обвинили Россию в нарушении права на свободу судоходства.
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