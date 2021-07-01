Читатели немецкой газеты Der Spiegel прокомментировали инциденты с британским и нидерландским кораблями в Чёрном море у берегов Крыма. Многие из них одобрили действия России, пишет "Иносми".

"Изначально всём этом хаосе виноват Обама. Это он первым недипломатично назвал Россию "региональной державой". После этого Путин должен был показать, что Россия — кое-что большее", — считает Klaus-D.-sUGIXwKWg.

"Корабли НАТО теперь будут с должной осторожностью подходить к российским водам. Миссия выполнена!" — уверен Alexander.

Пользователь hdwinkel заявил, что НАТО выгодно создавать образ врага из России, ведь это единственная стратегия выживания для альянса. Matthias_FFM написал в отношении Крыма, что русские просто забрали то, что им принадлежит, после того, как американцы совершили на Украине государственный переворот.

"Что, собственно, делают голландские и британские военные корабли в Чёрном море? Ведь российские ВМФ через Мексиканский залив не ходят", — заметил Gunter-SqSikuSWR.