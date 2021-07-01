В США как минимум 63 человека умерли из-за аномальной жары
Температура в штате Орегон достигала 46,7 градуса по Цельсию.
Фото © Pixabay
В американском штате Орегон на протяжении трёх дней наблюдается аномально жаркая погода, за этот период не менее 63 человек погибло от перегрева, сообщает Associated Press.
Отмечается, что на протяжении трёх дней в штате фиксируются рекорды температуры для этого времени года, в понедельник там было вплоть до 46,7 градуса по Цельсию.
Жителей от жары спасают на всю мощность работающие кондиционеры и вентиляторы, в связи с этим электроэнергетические компании заявили о резком росте потребления электричества. В городах также появились специальные зоны для охлаждения. Некоторые общественные места, например многие бары и рестораны, закрылись, потому что внутри слишком жарко.
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