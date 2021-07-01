В США как минимум 63 человека умерли из-за аномальной жары

В американском штате Орегон на протяжении трёх дней наблюдается аномально жаркая погода, за этот период не менее 63 человек погибло от перегрева, сообщает Associated Press.

Отмечается, что на протяжении трёх дней в штате фиксируются рекорды температуры для этого времени года, в понедельник там было вплоть до 46,7 градуса по Цельсию.